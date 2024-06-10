РБК: власти намерены улучшить условия по льготной ипотеке для банков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, кредит, оплата, микрокредиты, пять тысяч, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, займы, продажа, деньги, кредитование, взятка, микрокредит, денежный перевод, бумажные деньги, передача денег
Представители Минфина согласовали уровень возмещения банкам за выдачу льготной ипотеки, заявили источники Фото:

Уровень возмещения банкам за выдачу льготной ипотеки может быть увеличен с 1 июля, такого соглашения достигли представители Минфина. В связи с этой инициативой такие кредиты могут стать более рентабельными, сообщили источники на финансовом рынке.

«Представители Минфина в ходе обсуждений согласились увеличить для российских банков уровень возмещения по программам льготной ипотеки после 1 июля, чтобы сделать для них такие кредиты более рентабельными», — передает РБК слова источников. Речь идет о надбавке, используемой для расчета компенсации недополученных доходов по ипотечным ссудам с господдержкой. Она будет сокращена с двух процентных пунктов до 1,5. Это изменение влияет на расчет возмещения, который может быть производен как разница между ключевой ставкой, увеличенной на 1,5 п. п., и ставкой по льготной программе.

Крупные банки, такие как «Сбербанк» и ВТБ, выразили мнение о том, что такое сокращение делает льготную ипотеку нерентабельной для кредиторов. Также существует консенсус между банками и Минфином относительно возврата к спреду на уровне 2 п. п. по всем программам ипотеки. Это решение считается высоковероятным, так как текущая надбавка в 1,5 п. п. признана убыточной на основе простых расчетов.

Ранее экс-министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что льготную ипотеку по ставке 6% могу получить прежде всего семьи с детьми. Сама программа будет ограничена.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уровень возмещения банкам за выдачу льготной ипотеки может быть увеличен с 1 июля, такого соглашения достигли представители Минфина. В связи с этой инициативой такие кредиты могут стать более рентабельными, сообщили источники на финансовом рынке. «Представители Минфина в ходе обсуждений согласились увеличить для российских банков уровень возмещения по программам льготной ипотеки после 1 июля, чтобы сделать для них такие кредиты более рентабельными», — передает РБК слова источников. Речь идет о надбавке, используемой для расчета компенсации недополученных доходов по ипотечным ссудам с господдержкой. Она будет сокращена с двух процентных пунктов до 1,5. Это изменение влияет на расчет возмещения, который может быть производен как разница между ключевой ставкой, увеличенной на 1,5 п. п., и ставкой по льготной программе. Крупные банки, такие как «Сбербанк» и ВТБ, выразили мнение о том, что такое сокращение делает льготную ипотеку нерентабельной для кредиторов. Также существует консенсус между банками и Минфином относительно возврата к спреду на уровне 2 п. п. по всем программам ипотеки. Это решение считается высоковероятным, так как текущая надбавка в 1,5 п. п. признана убыточной на основе простых расчетов. Ранее экс-министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что льготную ипотеку по ставке 6% могу получить прежде всего семьи с детьми. Сама программа будет ограничена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...