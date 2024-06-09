Орешкин рассказал, кто получит льготную ипотеку под 6%

Орешкин: льготная ипотека под 6% рассчитана на семьи с детьми
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Льготная ипотека под 6% заточена на поддержку семей с детьми, заявил Орешкин
Льготная ипотека под 6% заточена на поддержку семей с детьми, заявил Орешкин Фото:

Льготная ипотека под 6% предназначена прежде всего для поддержки семей с детьми. Об этом заявил экс-министр экономического развития России Максим Орешкин.

«Программа будет ограничена, она будет заточена в первую очередь на поддержку семьи с детьми», — заявил Орешкин в беседе с российским журналистом Павлом Зарубиным. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале журналиста. 

Орешкин также сообщил, что для семей с детьми даже 6% сложно назвать льготной ипотекой. Но он отметил, что любая финансовая поддержка является значимой, так как деньги никогда не бывают лишними. 

В контексте обсуждения инфляции и кредитования экс-министр выразил мнение, что инфляция в России будет постепенно замедляться. По его словам, на это указывают темпы кредитования и ряд других индикаторов.

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Льготная ипотека под 6% предназначена прежде всего для поддержки семей с детьми. Об этом заявил экс-министр экономического развития России Максим Орешкин. «Программа будет ограничена, она будет заточена в первую очередь на поддержку семьи с детьми», — заявил Орешкин в беседе с российским журналистом Павлом Зарубиным. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале журналиста.  Орешкин также сообщил, что для семей с детьми даже 6% сложно назвать льготной ипотекой. Но он отметил, что любая финансовая поддержка является значимой, так как деньги никогда не бывают лишними.  В контексте обсуждения инфляции и кредитования экс-министр выразил мнение, что инфляция в России будет постепенно замедляться. По его словам, на это указывают темпы кредитования и ряд других индикаторов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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