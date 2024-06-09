Орешкин рассказал, кто получит льготную ипотеку под 6%

Льготная ипотека под 6% предназначена прежде всего для поддержки семей с детьми. Об этом заявил экс-министр экономического развития России Максим Орешкин.
«Программа будет ограничена, она будет заточена в первую очередь на поддержку семьи с детьми», — заявил Орешкин в беседе с российским журналистом Павлом Зарубиным. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале журналиста.
Орешкин также сообщил, что для семей с детьми даже 6% сложно назвать льготной ипотекой. Но он отметил, что любая финансовая поддержка является значимой, так как деньги никогда не бывают лишними.
В контексте обсуждения инфляции и кредитования экс-министр выразил мнение, что инфляция в России будет постепенно замедляться. По его словам, на это указывают темпы кредитования и ряд других индикаторов.
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