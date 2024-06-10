Житель Миасса был найден мертвым при тушении пожара, начавшегося с его комнаты. Еще 30 человек с детьми успели эвакуироваться из горящего общежития, сообщили 10 июня в ГУ МЧС по Челябинской области.
«Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в многоквартирном доме коридорного типа на улице Победы в Миассе, где горела комната на девятом этаже. При тушении обнаружен мужчина без признаков жизни, лежащий на диване. Наиболее вероятно, что причиной пожара послужила непотушенная сигарета», — пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС.
Еще 30 человек самостоятельно покинули здание, которое заволакивал дым. Среди них было семь детей.
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