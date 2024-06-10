Житель Миасса погиб при пожаре, который устроил сам. Фото

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Пожарные нашли мертвеца, когда тушили его комнату
Пожарные нашли мертвеца, когда тушили его комнату Фото:

Житель Миасса был найден мертвым при тушении пожара, начавшегося с его комнаты. Еще 30 человек с детьми успели эвакуироваться из горящего общежития, сообщили 10 июня в ГУ МЧС по Челябинской области.

«Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в многоквартирном доме коридорного типа на улице Победы в Миассе, где горела комната на девятом этаже. При тушении обнаружен мужчина без признаков жизни, лежащий на диване. Наиболее вероятно, что причиной пожара послужила непотушенная сигарета», — пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС.

Еще 30 человек самостоятельно покинули здание, которое заволакивал дым. Среди них было семь детей.

Три десятка жильцов успели покинуть горящее здание
Три десятка жильцов успели покинуть горящее здание
Фото:

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Житель Миасса был найден мертвым при тушении пожара, начавшегося с его комнаты. Еще 30 человек с детьми успели эвакуироваться из горящего общежития, сообщили 10 июня в ГУ МЧС по Челябинской области. «Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в многоквартирном доме коридорного типа на улице Победы в Миассе, где горела комната на девятом этаже. При тушении обнаружен мужчина без признаков жизни, лежащий на диване. Наиболее вероятно, что причиной пожара послужила непотушенная сигарета», — пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС. Еще 30 человек самостоятельно покинули здание, которое заволакивал дым. Среди них было семь детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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