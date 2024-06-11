Ссора свердловчан после рыбалки закончилась убийством

В селе Покровское Горноуральского городского округа (Свердловская область) 44-летний мужчина, вернувшись с рыбалки домой, зарезал своего знакомого, приехавшего к нему после телефонной ссоры. Суд назначили виновному более восьми лет лишения свободы, рассказали URA.RU в региональной прокуратуре.
«Вернувшись с рыбалки, мужчина с другом продолжили употреблять спиртное. На телефон друга позвонил их общий знакомый. Поговорив, гость передал хозяину дома трубку. Между мужчиной и звонившим произошел словесный конфликт. Позже звонивший, который также находился в состоянии алкогольного опьянения, подъехал к дому товарищей. Мужчина взял армейский штык-нож и вышел на улицу, чтобы „встретить“ незваного гостя. Подойдя, он ударил его ножом в грудь, отчего тот сразу упал», — следует из сообщения.
Пострадавший скончался на месте происшествия, а убийца вернулся домой. В суде виновный пояснил, что не хотел убивать знакомого и ударил его, так как решил обороняться первым. Ему назначали 8 лет и 10 месяцев строгого режима.
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