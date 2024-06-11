Врио главы ХМАО увидел реальную ситуацию с реконструкцией вокзала в Сургуте

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук завершил рабочий день в Сургуте выездом на строительную площадку, где ведется реконструкция железнодорожного вокзала. Увиденное им сильно отличалось от того, что показывают проектировщики.
«Финал дня — выезд на железнодорожный вокзал. Увиденное на месте пока максимально отличается от картинки, которую показывают проектировщики», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.
Он добавил, что будут мобилизованы все ресурсы для достижения поставленных задач по реконструкции объекта. Кухарук добавил, что строительство сургутского вокзала берет под свой личный контроль.
Работы на объекте планируется начать с июня по июль 2024 года. До конца года будет построен фундамент и начнутся работы по возведению монолитных стен. Сроки реконструкции вокзала в РЖД пересмотрели в сентябре 2023 года. Произошло это из-за внесения изменений в изначальный проект строительства.
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