11 июня 2024

Врио главы ХМАО увидел реальную ситуацию с реконструкцией вокзала в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук взял строительство вокзала в Сургуте под личный контроль
Кухарук взял строительство вокзала в Сургуте под личный контроль Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук завершил рабочий день в Сургуте выездом на строительную площадку, где ведется реконструкция железнодорожного вокзала. Увиденное им сильно отличалось от того, что показывают проектировщики.

«Финал дня — выезд на железнодорожный вокзал. Увиденное на месте пока максимально отличается от картинки, которую показывают проектировщики», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.

Он добавил, что будут мобилизованы все ресурсы для достижения поставленных задач по реконструкции объекта. Кухарук добавил, что строительство сургутского вокзала берет под свой личный контроль.

Работы на объекте планируется начать с июня по июль 2024 года. До конца года будет построен фундамент и начнутся работы по возведению монолитных стен. Сроки реконструкции вокзала в РЖД пересмотрели в сентябре 2023 года. Произошло это из-за внесения изменений в изначальный проект строительства.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук завершил рабочий день в Сургуте выездом на строительную площадку, где ведется реконструкция железнодорожного вокзала. Увиденное им сильно отличалось от того, что показывают проектировщики. «Финал дня — выезд на железнодорожный вокзал. Увиденное на месте пока максимально отличается от картинки, которую показывают проектировщики», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале. Он добавил, что будут мобилизованы все ресурсы для достижения поставленных задач по реконструкции объекта. Кухарук добавил, что строительство сургутского вокзала берет под свой личный контроль. Работы на объекте планируется начать с июня по июль 2024 года. До конца года будет построен фундамент и начнутся работы по возведению монолитных стен. Сроки реконструкции вокзала в РЖД пересмотрели в сентябре 2023 года. Произошло это из-за внесения изменений в изначальный проект строительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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