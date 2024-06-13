Челябинцам включили отопление в разгар аномальной жары

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В ближайшие выходные в Челябинской области ожидается аномально жаркая погода
В ближайшие выходные в Челябинской области ожидается аномально жаркая погода Фото:

В трехэтажном доме по адресу Агалакова, 1 в Челябинске включили отопление во время аномальной жары. Жители здания уже пятый день пытаются связаться с управляющей компанией, чтобы решить эту проблему. В пресс-службе администрации Челябинска URA.RU сообщили, что неисправность устранена.

«По данному адресу проведена проверка. Выявлена неисправность задвижки, вызванная воздействием третьих лиц. В настоящий момент проведены аварийные работы, отопление в доме отсутствует», — сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

Ранее метеорологи предупреждали об аномальной жаре, которая продлится в регионе с 12 по 16 июня. Ожидаются отклонения среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы на семь градусов и более. К 15-16 июня температура воздуха в регионе достигнет 36 градусов.

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В трехэтажном доме по адресу Агалакова, 1 в Челябинске включили отопление во время аномальной жары. Жители здания уже пятый день пытаются связаться с управляющей компанией, чтобы решить эту проблему. В пресс-службе администрации Челябинска URA.RU сообщили, что неисправность устранена. «По данному адресу проведена проверка. Выявлена неисправность задвижки, вызванная воздействием третьих лиц. В настоящий момент проведены аварийные работы, отопление в доме отсутствует», — сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. Ранее метеорологи предупреждали об аномальной жаре, которая продлится в регионе с 12 по 16 июня. Ожидаются отклонения среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы на семь градусов и более. К 15-16 июня температура воздуха в регионе достигнет 36 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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