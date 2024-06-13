В трехэтажном доме по адресу Агалакова, 1 в Челябинске включили отопление во время аномальной жары. Жители здания уже пятый день пытаются связаться с управляющей компанией, чтобы решить эту проблему. В пресс-службе администрации Челябинска URA.RU сообщили, что неисправность устранена.
«По данному адресу проведена проверка. Выявлена неисправность задвижки, вызванная воздействием третьих лиц. В настоящий момент проведены аварийные работы, отопление в доме отсутствует», — сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.
Ранее метеорологи предупреждали об аномальной жаре, которая продлится в регионе с 12 по 16 июня. Ожидаются отклонения среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы на семь градусов и более. К 15-16 июня температура воздуха в регионе достигнет 36 градусов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!