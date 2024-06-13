Минобороны озвучило цель учений нестратегических ядерных сил

МО: после учений будет решено, как вести подготовку нестратегических ядерных сил
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия и Беларусь проводят совместные учения
Россия и Беларусь проводят совместные учения Фото:

По результатам совместных учений России и Беларуси будет принято решение, как вести подготовку нестратегических ядерных сил. Такое заявление сделало Минобороны РФ, комментируя второй этап учений стран. 

«Будут подведены итоги каждого учебного вопроса и определены направления дальнейшего совершенствования подготовки нестратегических ядерных сил», — говорится в заявлении. Учения проводятся с целью гарантированного выполнения задач при различных вариантах развития военно-политической обстановки. 

Россия и Беларусь начали второй этап учений с использованием нестратегического ядерного оружия. Как объяснял секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, это — адекватное реагирование на поддержку Украины со стороны Запада. 

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По результатам совместных учений России и Беларуси будет принято решение, как вести подготовку нестратегических ядерных сил. Такое заявление сделало Минобороны РФ, комментируя второй этап учений стран.  «Будут подведены итоги каждого учебного вопроса и определены направления дальнейшего совершенствования подготовки нестратегических ядерных сил», — говорится в заявлении. Учения проводятся с целью гарантированного выполнения задач при различных вариантах развития военно-политической обстановки.  Россия и Беларусь начали второй этап учений с использованием нестратегического ядерного оружия. Как объяснял секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, это — адекватное реагирование на поддержку Украины со стороны Запада. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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