Минобороны озвучило цель учений нестратегических ядерных сил

По результатам совместных учений России и Беларуси будет принято решение, как вести подготовку нестратегических ядерных сил. Такое заявление сделало Минобороны РФ, комментируя второй этап учений стран.
«Будут подведены итоги каждого учебного вопроса и определены направления дальнейшего совершенствования подготовки нестратегических ядерных сил», — говорится в заявлении. Учения проводятся с целью гарантированного выполнения задач при различных вариантах развития военно-политической обстановки.
Россия и Беларусь начали второй этап учений с использованием нестратегического ядерного оружия. Как объяснял секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, это — адекватное реагирование на поддержку Украины со стороны Запада.
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