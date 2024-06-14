Аномальная жара в Челябинской области осложнится НМУ первой степени

В Челябинской области с 15 по 17 июня ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Также в городе ожидается аномальная жара до 36 градусов. Об этом в пятницу 14 июня сообщили в региональном гидрометцентре.
«В Челябинской области с 15 по 17 июня 2024 года в Челябинской области в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ первой степени», — сообщили гидрометцентре.
В ведомстве отметили, с 19:00 15 июня до 19:00 17 июня в Челябинске, Сатке, Златоусте, Карабаше, Коркино, Аше, Магнитогорске, а также на отдельных предприятиях Челябинской области объявляется режим НМУ первой степени. В этот период будет усилен контроль со стороны надзорных органов.
В Челябинской области 15-17 июня в некоторых районах Челябинской области ожидается сильная жара до 36. При этом на севере региона, наоборот, она немного ослабнет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!