Аномальная жара в Челябинской области осложнится НМУ первой степени

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В регионе с 15 по 17 июня ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени
В регионе с 15 по 17 июня ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени Фото:

В Челябинской области с 15 по 17 июня ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Также в городе ожидается аномальная жара до 36 градусов. Об этом в пятницу 14 июня сообщили в региональном гидрометцентре.

«В Челябинской области с 15 по 17 июня 2024 года в Челябинской области в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ первой степени», — сообщили гидрометцентре.

В ведомстве отметили, с 19:00 15 июня до 19:00 17 июня в Челябинске, Сатке, Златоусте, Карабаше, Коркино, Аше, Магнитогорске, а также на отдельных предприятиях Челябинской области объявляется режим НМУ первой степени. В этот период будет усилен контроль со стороны надзорных органов.

В Челябинской области 15-17 июня в некоторых районах Челябинской области ожидается сильная жара до 36. При этом на севере региона, наоборот, она немного ослабнет. 

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В Челябинской области с 15 по 17 июня ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Также в городе ожидается аномальная жара до 36 градусов. Об этом в пятницу 14 июня сообщили в региональном гидрометцентре. «В Челябинской области с 15 по 17 июня 2024 года в Челябинской области в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ первой степени», — сообщили гидрометцентре. В ведомстве отметили, с 19:00 15 июня до 19:00 17 июня в Челябинске, Сатке, Златоусте, Карабаше, Коркино, Аше, Магнитогорске, а также на отдельных предприятиях Челябинской области объявляется режим НМУ первой степени. В этот период будет усилен контроль со стороны надзорных органов. В Челябинской области 15-17 июня в некоторых районах Челябинской области ожидается сильная жара до 36. При этом на севере региона, наоборот, она немного ослабнет. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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