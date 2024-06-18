Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поручил своему заместителю Александру Калиберде провести совещание с представителями субъектов региона из-за пожаров. За неделю их число выросло с 220 до 265, сообщает пресс-служба полпредства на официальном сайте.
«Основной темой стало повышение эффективности профилактики и тушения ландшафтных (природных) пожаров. За прошедшую неделю количество лесных пожаров увеличилось с 220 до 265, а их площадь — с 972 до 1617 гектаров. Количество ландшафтных пожаров также увеличилось на 272, их площадь составила 99 гектаров», — рассказали в полпредстве.
На совещании были заместители губернаторов УрФО, представители МЧС, департамента лесного хозяйства региона и других федеральных ведомств. Все отчитались, как обстоит ситуация у них в регионах. Протокол совещания передали Якушеву, который ранее ставил задачу тушить лесные пожары в первые сутки после обнаружения и защитить в первую очередь населенные пункты от угроз.
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