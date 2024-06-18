18 июня 2024

Полпред Якушев отправил зама на совещание с регионами из-за лесных пожаров. Фото

В полпредстве УрФО прошло совещание из-за возросшего числа лесных пожаров
© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуации с пожарами Владимир Якушев уделяет особое внимание
Ситуации с пожарами Владимир Якушев уделяет особое внимание Фото:

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поручил своему заместителю Александру Калиберде провести совещание с представителями субъектов региона из-за пожаров. За неделю их число выросло с 220 до 265, сообщает пресс-служба полпредства на официальном сайте.

«Основной темой стало повышение эффективности профилактики и тушения ландшафтных (природных) пожаров. За прошедшую неделю количество лесных пожаров увеличилось с 220 до 265, а их площадь — с 972 до 1617 гектаров. Количество ландшафтных пожаров также увеличилось на 272, их площадь составила 99 гектаров», — рассказали в полпредстве.

На совещании были заместители губернаторов УрФО, представители МЧС, департамента лесного хозяйства региона и других федеральных ведомств. Все отчитались, как обстоит ситуация у них в регионах. Протокол совещания передали Якушеву, который ранее ставил задачу тушить лесные пожары в первые сутки после обнаружения и защитить в первую очередь населенные пункты от угроз.

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Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поручил своему заместителю Александру Калиберде провести совещание с представителями субъектов региона из-за пожаров. За неделю их число выросло с 220 до 265, сообщает пресс-служба полпредства на официальном сайте. «Основной темой стало повышение эффективности профилактики и тушения ландшафтных (природных) пожаров. За прошедшую неделю количество лесных пожаров увеличилось с 220 до 265, а их площадь — с 972 до 1617 гектаров. Количество ландшафтных пожаров также увеличилось на 272, их площадь составила 99 гектаров», — рассказали в полпредстве. На совещании были заместители губернаторов УрФО, представители МЧС, департамента лесного хозяйства региона и других федеральных ведомств. Все отчитались, как обстоит ситуация у них в регионах. Протокол совещания передали Якушеву, который ранее ставил задачу тушить лесные пожары в первые сутки после обнаружения и защитить в первую очередь населенные пункты от угроз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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