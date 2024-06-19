19 июня 2024

На челябинском карьере рабочий упал с 14-метровой высоты, спасти его не удалось

На карьере в Пласте рабочий погиб, упав с 14-метровой высоты
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина скончался от высотной травмы
Мужчина скончался от высотной травмы Фото:

На карьере предприятия «Пласт-Рифей» в Пласте (Челябинская область) сотрудник погиб, упав с 14-метровой высоты. Как рассказал URA.RU 20 июня источник в медицинской сфере, на момент поступления в больницу мужчина был жив. Но травмы оказались слишком серьезными.

«Бригада скорой помощи доставила в горбольницу Пласта мужчину с высотной травмой. Они пояснили, что мужчина упал с 14-метровой высоты во время работы. В реанимации пытались спасти мужчину. Но травмы оказались не совместимы с жизнью», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мужчине на момент смерти было 30 лет. На предприятии он работал мастером.

URA.RU связалось с пресс-службой «Пласт-Рифей». Там от комментариев пока воздержались. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Ответ будет опубликован после его получения.

Обновлено в 10:44 по Уральскому времени: 

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

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На карьере предприятия «Пласт-Рифей» в Пласте (Челябинская область) сотрудник погиб, упав с 14-метровой высоты. Как рассказал URA.RU 20 июня источник в медицинской сфере, на момент поступления в больницу мужчина был жив. Но травмы оказались слишком серьезными. «Бригада скорой помощи доставила в горбольницу Пласта мужчину с высотной травмой. Они пояснили, что мужчина упал с 14-метровой высоты во время работы. В реанимации пытались спасти мужчину. Но травмы оказались не совместимы с жизнью», — рассказал источник. По данным URA.RU, мужчине на момент смерти было 30 лет. На предприятии он работал мастером. URA.RU связалось с пресс-службой «Пласт-Рифей». Там от комментариев пока воздержались. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Ответ будет опубликован после его получения. Обновлено в 10:44 по Уральскому времени:  «По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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