На челябинском карьере рабочий упал с 14-метровой высоты, спасти его не удалось

На карьере предприятия «Пласт-Рифей» в Пласте (Челябинская область) сотрудник погиб, упав с 14-метровой высоты. Как рассказал URA.RU 20 июня источник в медицинской сфере, на момент поступления в больницу мужчина был жив. Но травмы оказались слишком серьезными.
«Бригада скорой помощи доставила в горбольницу Пласта мужчину с высотной травмой. Они пояснили, что мужчина упал с 14-метровой высоты во время работы. В реанимации пытались спасти мужчину. Но травмы оказались не совместимы с жизнью», — рассказал источник.
По данным URA.RU, мужчине на момент смерти было 30 лет. На предприятии он работал мастером.
URA.RU связалось с пресс-службой «Пласт-Рифей». Там от комментариев пока воздержались. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Ответ будет опубликован после его получения.
Обновлено в 10:44 по Уральскому времени:
«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
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