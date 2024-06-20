Путин пригласил президента Вьетнама в Москву по особому случаю

Президент России Владимир Путин пригласил президента Вьетнама То Лама посетить Москву для участия в праздновании 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом глава российского государства заявил на встрече с вьетнамским лидером.
«Будем рады видеть вас на праздновании 80-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве», — пригласил Путин То Лама в начале российско-вьетнамских переговоров. Президент РФ также отметил, что у сторон имеется обширная повестка для обсуждения, выразив надежду на продуктивный диалог по актуальным вопросам двусторонних отношений. «Рассчитываю, что сможем обсудить все актуальные вопросы развития наших двусторонних отношений», — заявил он
Владимир Путин поздравил То Лама с избранием на пост президента Вьетнама. Во время беседы он подчеркнул, что ему приятно сделать это лично.
Ранее, 19 июня, российский лидер прилетел во Вьетнам с рабочим визитом. Его торжественно встретили в аэропорту Ханоя военные в парадной форме.
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