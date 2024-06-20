Девочка и мужчина погибли на трассе М-5 в Челябинской области при аварии с фурой

Девочка и мужчина 20 июня стали жертвами лобового столкновения корейского внедорожника и грузового автомобиля в Ашинском районе Челябинской области на трассе М-5 «Урал». Об этом сообщили в пресс-службе госавтоинспекции региона.
«В Ашинском районе 20 июня в 14:00 часов на 1593-м километре автодороги М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск) водитель, мужчина 1985 года рождения, управляя автомобилем Ssang Yong в условиях дождя, на изгибе дороги влево не справился с управлением. Он допустил занос автомобиля, после чего совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем „Скания“, под управлением водителя мужчины 1975 года рождения», — сообщили в пресс-службе управления ГАИ.
В результате ДТП пассажиры — 39-летний мужчина и 13-летняя девочка — скончались на месте происшествия. Водитель легкового автомобиля получил травмы. Все они были пристегнуты ремнями безопасности.
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