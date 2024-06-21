Челябинец приехал в отпуск с фронта на свою свадьбу. Фото

Челябинец приехал в отпуск с СВО для регистрации брака
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Челябинский боец приехал с фронта в отпуск, чтобы сыграть свадьбу
Челябинский боец приехал с фронта в отпуск, чтобы сыграть свадьбу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Нагайбакском районе Челябинской области зарегистрирован брак офицера спецоперации, который специально приехал для этого в отпуск домой. Новобрачных поздравили с этим событием глава Нагайбакского района Егор Тимофеев.

«Сегодня, 21 июня, отделом ЗАГС Нагайбакского района заключен брак между жителями Фершампенуаза. Ермек Салтынбаев и Яна Жулидова создали ячейку общества», — сообщает газета «Всходы».

Издание уточняет, что жених приехал в отпуск с передовой на собственное бракосочетание. Родные и близкие, а также глава района Тимофеев пожелали им долгих совместных лет жизни.

Новобрачные отметили свадьбу 21 июня
Новобрачные отметили свадьбу 21 июня
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В Нагайбакском районе Челябинской области зарегистрирован брак офицера спецоперации, который специально приехал для этого в отпуск домой. Новобрачных поздравили с этим событием глава Нагайбакского района Егор Тимофеев. «Сегодня, 21 июня, отделом ЗАГС Нагайбакского района заключен брак между жителями Фершампенуаза. Ермек Салтынбаев и Яна Жулидова создали ячейку общества», — сообщает газета «Всходы». Издание уточняет, что жених приехал в отпуск с передовой на собственное бракосочетание. Родные и близкие, а также глава района Тимофеев пожелали им долгих совместных лет жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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