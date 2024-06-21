В Нагайбакском районе Челябинской области зарегистрирован брак офицера спецоперации, который специально приехал для этого в отпуск домой. Новобрачных поздравили с этим событием глава Нагайбакского района Егор Тимофеев.
«Сегодня, 21 июня, отделом ЗАГС Нагайбакского района заключен брак между жителями Фершампенуаза. Ермек Салтынбаев и Яна Жулидова создали ячейку общества», — сообщает газета «Всходы».
Издание уточняет, что жених приехал в отпуск с передовой на собственное бракосочетание. Родные и близкие, а также глава района Тимофеев пожелали им долгих совместных лет жизни.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!