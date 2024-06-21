Челябинцы рассказали, как они борются с жарой в офисе

Три четверти челябинцев летом страдают от жары в офисах
© Служба новостей «URA.RU»
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Большинство челябинцев в офисах пользуются кондиционерами
Большинство челябинцев в офисах пользуются кондиционерами Фото:

Авито Работа опросила более 7 000 работающих россиян, чтобы узнать, как они справляются с летней жарой в офисе. Исследование показало, что 77% респондентов из Челябинска, работающих в офисе, страдают от духоты летом.

«Выяснилось, что 77% респондентов из Челябинска, работающих в офисе полностью или частично, часто страдают от духоты летом и постоянно включают кондиционер или открывают окна. Только 20% стараются не использовать эти меры даже в жару, причем таких больше среди мужчин, чем среди женщин (18% против 15%)», — показали результаты опроса.

Большинство опрошенных (54%) отметили, что для борьбы с жарой в офисе они включают кондиционеры. Немногим меньшая доля респондентов (42%) предпочитает открывать окна и проветривать помещения. Популярными способами также являются использование вентиляторов (36%) и употребление холодных напитков (35%). 21% челябинцев стараются работать в более прохладных зонах офиса.

При этом у 43% опрошенных челябинцев когда-либо возникали споры с коллегами по поводу регуляции температуры в офисе. 25% опрошенных заявили, что такие споры у них возникали изредка.

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Авито Работа опросила более 7 000 работающих россиян, чтобы узнать, как они справляются с летней жарой в офисе. Исследование показало, что 77% респондентов из Челябинска, работающих в офисе, страдают от духоты летом. «Выяснилось, что 77% респондентов из Челябинска, работающих в офисе полностью или частично, часто страдают от духоты летом и постоянно включают кондиционер или открывают окна. Только 20% стараются не использовать эти меры даже в жару, причем таких больше среди мужчин, чем среди женщин (18% против 15%)», — показали результаты опроса. Большинство опрошенных (54%) отметили, что для борьбы с жарой в офисе они включают кондиционеры. Немногим меньшая доля респондентов (42%) предпочитает открывать окна и проветривать помещения. Популярными способами также являются использование вентиляторов (36%) и употребление холодных напитков (35%). 21% челябинцев стараются работать в более прохладных зонах офиса. При этом у 43% опрошенных челябинцев когда-либо возникали споры с коллегами по поводу регуляции температуры в офисе. 25% опрошенных заявили, что такие споры у них возникали изредка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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