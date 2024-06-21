Челябинцы рассказали, как они борются с жарой в офисе

Авито Работа опросила более 7 000 работающих россиян, чтобы узнать, как они справляются с летней жарой в офисе. Исследование показало, что 77% респондентов из Челябинска, работающих в офисе, страдают от духоты летом.
«Выяснилось, что 77% респондентов из Челябинска, работающих в офисе полностью или частично, часто страдают от духоты летом и постоянно включают кондиционер или открывают окна. Только 20% стараются не использовать эти меры даже в жару, причем таких больше среди мужчин, чем среди женщин (18% против 15%)», — показали результаты опроса.
Большинство опрошенных (54%) отметили, что для борьбы с жарой в офисе они включают кондиционеры. Немногим меньшая доля респондентов (42%) предпочитает открывать окна и проветривать помещения. Популярными способами также являются использование вентиляторов (36%) и употребление холодных напитков (35%). 21% челябинцев стараются работать в более прохладных зонах офиса.
При этом у 43% опрошенных челябинцев когда-либо возникали споры с коллегами по поводу регуляции температуры в офисе. 25% опрошенных заявили, что такие споры у них возникали изредка.
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