ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами: карта СВО на 24 июня

Армия Украины атаковала Севастополь пятью дальнобойными ракетами ATACMS с кассетным частями. Были сбиты четыре из них. Последняя отклонилась от курса и разорвалась над пляжем с отдыхающими. Интерактивная карта спецоперации России на Украине на 24 июня — в материале URA.RU.
Удары по российским регионам
Украинская армия атаковала Севастополь с использованием пяти оперативно-тактических ракет ATACMS, произведенных в США. Хотя ракеты были сбиты системами ПВО, осколками был ранен 151 человек, госпитализированы 82. Погибли четыре человека, в том числе двое детей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин после атаки ВСУ по Севастополю находится в постоянном контакте с руководством социального блока и здравоохранения. Минобороны РФ подчеркнуло, что США несут ответственность за удары по территории Севастополя со стороны Украины, потому что страна вносит свои данные в полетные задания оружия, которое поставляет Киеву.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в регионе отражают воздушную атаку. По его словам, один был БПЛА сбит, еще два подавлено средствами ПВО. Обломки дронов упали на территории промпредприятия. При этом погибших и пострадавших нет.
Ситуация в зоне СВО
Экипаж миномета 2С4 «Тюльпан» гвардейской общевойсковой армии группировки российских войск «Запад» уничтожил опорный и наблюдательный пункты ВСУ, препятствующие продвижению российских штурмовиков. Выполнив огневую задачу, российские военные увели боевую машину в безопасный район.
Российские силы за прошедшие сутки нанесли поражение почти 400 целям украинских войск, в том числе пункту управления и восьми опорным пунктам. Средствами ПВО были сбиты два реактивных снаряда РСЗО HIMARS и два беспилотника.
Донецкое направление
Расчеты самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гвоздика» сорвали ротацию подразделений ВСУ на донецком направлении. Артиллеристы нанесли удары по украинским огневым позициям, военным объектам и бронетехнике.
Южнодонецкое направление
Операторы FPV-дронов ВС РФ уничтожили опорный пункт и живую силу ВСУ в районе села Шевченко ДНР, чтобы прикрыть продвижение российской пехоты. Кроме того, с помощью дрона был уничтожен танк украинской армии, похожий на Leopard.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.