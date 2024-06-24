ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами: карта СВО на 24 июня

Развожаев: число пострадавших во время атаки в Севастополе выросло до 151
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Операторы FVP-дронов уничтожили танк Leopard
Операторы FVP-дронов уничтожили танк Leopard Фото:

Армия Украины атаковала Севастополь пятью дальнобойными ракетами ATACMS с кассетным частями. Были сбиты четыре из них. Последняя отклонилась от курса и разорвалась над пляжем с отдыхающими. Интерактивная карта спецоперации России на Украине на 24 июня — в материале URA.RU.

Удары по российским регионам

Украинская армия атаковала Севастополь с использованием пяти оперативно-тактических ракет ATACMS, произведенных в США. Хотя ракеты были сбиты системами ПВО, осколками был ранен 151 человек, госпитализированы 82. Погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин после атаки ВСУ по Севастополю находится в постоянном контакте с руководством социального блока и здравоохранения. Минобороны РФ подчеркнуло, что США несут ответственность за удары по территории Севастополя со стороны Украины, потому что страна вносит свои данные в полетные задания оружия, которое поставляет Киеву.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в регионе отражают воздушную атаку. По его словам, один был БПЛА сбит, еще два подавлено средствами ПВО. Обломки дронов упали на территории промпредприятия. При этом погибших и пострадавших нет. 

Ситуация в зоне СВО

Экипаж миномета 2С4 «Тюльпан» гвардейской общевойсковой армии группировки российских войск «Запад» уничтожил опорный и наблюдательный пункты ВСУ, препятствующие продвижению российских штурмовиков. Выполнив огневую задачу, российские военные увели боевую машину в безопасный район.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Российские силы за прошедшие сутки нанесли поражение почти 400 целям украинских войск, в том числе пункту управления и восьми опорным пунктам. Средствами ПВО были сбиты два реактивных снаряда РСЗО HIMARS и два беспилотника.

Донецкое направление

Расчеты самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гвоздика» сорвали ротацию подразделений ВСУ на донецком направлении. Артиллеристы нанесли удары по украинским огневым позициям, военным объектам и бронетехнике.

Южнодонецкое направление

Операторы FPV-дронов ВС РФ уничтожили опорный пункт и живую силу ВСУ в районе села Шевченко ДНР, чтобы прикрыть продвижение российской пехоты. Кроме того, с помощью дрона был уничтожен танк украинской армии, похожий на Leopard.

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Армия Украины атаковала Севастополь пятью дальнобойными ракетами ATACMS с кассетным частями. Были сбиты четыре из них. Последняя отклонилась от курса и разорвалась над пляжем с отдыхающими. Интерактивная карта спецоперации России на Украине на 24 июня — в материале URA.RU. Удары по российским регионам Украинская армия атаковала Севастополь с использованием пяти оперативно-тактических ракет ATACMS, произведенных в США. Хотя ракеты были сбиты системами ПВО, осколками был ранен 151 человек, госпитализированы 82. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин после атаки ВСУ по Севастополю находится в постоянном контакте с руководством социального блока и здравоохранения. Минобороны РФ подчеркнуло, что США несут ответственность за удары по территории Севастополя со стороны Украины, потому что страна вносит свои данные в полетные задания оружия, которое поставляет Киеву. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в регионе отражают воздушную атаку. По его словам, один был БПЛА сбит, еще два подавлено средствами ПВО. Обломки дронов упали на территории промпредприятия. При этом погибших и пострадавших нет.  Ситуация в зоне СВО Экипаж миномета 2С4 «Тюльпан» гвардейской общевойсковой армии группировки российских войск «Запад» уничтожил опорный и наблюдательный пункты ВСУ, препятствующие продвижению российских штурмовиков. Выполнив огневую задачу, российские военные увели боевую машину в безопасный район. Российские силы за прошедшие сутки нанесли поражение почти 400 целям украинских войск, в том числе пункту управления и восьми опорным пунктам. Средствами ПВО были сбиты два реактивных снаряда РСЗО HIMARS и два беспилотника. Донецкое направление Расчеты самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гвоздика» сорвали ротацию подразделений ВСУ на донецком направлении. Артиллеристы нанесли удары по украинским огневым позициям, военным объектам и бронетехнике. Южнодонецкое направление Операторы FPV-дронов ВС РФ уничтожили опорный пункт и живую силу ВСУ в районе села Шевченко ДНР, чтобы прикрыть продвижение российской пехоты. Кроме того, с помощью дрона был уничтожен танк украинской армии, похожий на Leopard.
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