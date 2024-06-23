«Если не он, жертв было бы больше»: как россияне спасали друг друга от атаки ВСУ в Севастополе

Baza: водитель автобуса спас 300 человек после атаки ВСУ на Севастополь

23 июня 2024 в 22:08 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали Севастополь пятью ракетами ATACMS Фото: U.S. Army новость из сюжета Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь ВСУ ударили по Севастополю дальнобойными ракетами ATACMS, одна из которых разорвалась вблизи пляжа. Отдыхающие сразу же бросились помогать пострадавшим. Водитель автобуса бесплатно возил всех, пока не опустеет пляж, а мужчина с осколком в голове смог увести некоторых в подвалы. Как россияне спасали друг друга из-за удара Украины — в материале URA.RU. Водитель автобуса бесплатно возил пострадавших Водитель рейсового автобуса быстро сориентировался и помог пострадавшим. Он оперативно начал вывозит людей с пляжа. По его словам, удалось спасти около 300 человек. «Помогать или нет вопроса не стояло. Все бегут, всех выносят, все в крови: по-другому нельзя, мне кажется. Сам себя героем, конечно, не считаю — чем смог, тем помог», — передает слова водителя telegram-канал Baza. Мужчина спасал людей с осколком в голове После разрыва кассетной части в голову мужчины попал осколок. Истекая кровью, он собрал группу людей, а затем отвел ее в подвал. Очевидцы поделились, что если бы не он, то пострадавших было бы намного больше. «Он подбежал к людям. Начал их собирать. После он отвел их в подвальное помещение, где можно было спрятаться. Там много места. Он всем на пляже, особенно людям с детьми говорил: „Быстро, быстро бегите туда“», — делились очевидцы. По данным telegram-каналов, мужчина работал на пляже спасателем. Люди реанимировали пострадавших прямо на пляже Отдыхающие на пляже пытались реанимировать пострадавших. Они делали искусственное дыхание и обрабатывали раны водой. Очевидец, который рассказал об этом, добавил, что приехал со своей семьей и друзьями на пляж в Учкуевке, чтобы отдохнуть. В момент удара он находился в море, однако успел выбраться и накрыться сапбордом. В его друга попали два осколка, он госпитализирован, передает telegram-канал Shot. «Мы были на пляже, прилетели кассеты. Это был **** [полный ужас], потому что я это пережил. Я еле из воды успел выбежать», — добавил он. Больше всего пострадали те, кто был в море Очевидцы теракта заявили, что больше всего раненых было среди тех, кто находился в воде или около нее. У большинства из них ранения ног, многие не успели вовремя выбраться из моря. «Мы сначала думали, что это учения. Потом начали взрываться кассеты. Мы побежали к несущей стене, чуть дальше кассета упала на пляж. Я постаралась помочь пострадавшим, отдала свою воду, полотенце», — рассказала Ирина, передает Shot. Люди массово благодарят своих спасателей В местных чатах очевидцы поблагодарили всех, кто помог пострадавшим. Ведь зачастую им оказывали помощь даже сами раненые. «Хочу выразить огромную благодарность тем, кто открыл подвальное помещение на Учкуевке. Благодаря вам спаслись очень много людей!» — написала Дарья в telegram-канале, передает «Царьград» в telegram-канале. По последним данным, погибли четыре человека. Пострадавших — 144. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ ударили по Севастополю дальнобойными ракетами ATACMS, одна из которых разорвалась вблизи пляжа. Отдыхающие сразу же бросились помогать пострадавшим. Водитель автобуса бесплатно возил всех, пока не опустеет пляж, а мужчина с осколком в голове смог увести некоторых в подвалы. Как россияне спасали друг друга из-за удара Украины — в материале URA.RU. Водитель рейсового автобуса быстро сориентировался и помог пострадавшим. Он оперативно начал вывозит людей с пляжа. По его словам, удалось спасти около 300 человек. После разрыва кассетной части в голову мужчины попал осколок. Истекая кровью, он собрал группу людей, а затем отвел ее в подвал. Очевидцы поделились, что если бы не он, то пострадавших было бы намного больше. Отдыхающие на пляже пытались реанимировать пострадавших. Они делали искусственное дыхание и обрабатывали раны водой. Очевидец, который рассказал об этом, добавил, что приехал со своей семьей и друзьями на пляж в Учкуевке, чтобы отдохнуть. В момент удара он находился в море, однако успел выбраться и накрыться сапбордом. В его друга попали два осколка, он госпитализирован, передает telegram-канал Shot. Очевидцы теракта заявили, что больше всего раненых было среди тех, кто находился в воде или около нее. У большинства из них ранения ног, многие не успели вовремя выбраться из моря. В местных чатах очевидцы поблагодарили всех, кто помог пострадавшим. Ведь зачастую им оказывали помощь даже сами раненые. По последним данным, погибли четыре человека. Пострадавших — 144.