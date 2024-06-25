В Чебаркуле семиклассник обокрал родную бабушку на 300 тысяч рублей

В Чебаркуле (Челябинская область) семиклассник украл у родной бабушки более 300 тысяч рублей. Как сообщили URA.RU 25 июня в пресс-службе прокуратуры региона, в отношении малолетнего вора возбуждено уголовное дело, он предстанет перед судом.
«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимого местного жителя 2009 года рождения, который в мае текущего года незаконно с целью кражи проник в дом своей бабушки и похитил денежные средства в размере более 300 тысяч рублей. Действия обвиняемого квалифицированы по п. п. а. в. ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Уголовное дело направлено для рассмотрения в городской суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Там отметили, что после кражи денег школьник отдал часть из них своему другу. После задержания подростка отправили под подписку о невыезде. Ущерб был возмещен в ходе расследования.
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