В Чебаркуле семиклассник обокрал родную бабушку на 300 тысяч рублей

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Школьник решил разжиться деньгами, ограбив собственную бабушку
Школьник решил разжиться деньгами, ограбив собственную бабушку Фото:

В Чебаркуле (Челябинская область) семиклассник украл у родной бабушки более 300 тысяч рублей. Как сообщили URA.RU 25 июня в пресс-службе прокуратуры региона, в отношении малолетнего вора возбуждено уголовное дело, он предстанет перед судом.

«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимого местного жителя 2009 года рождения, который в мае текущего года незаконно с целью кражи проник в дом своей бабушки и похитил денежные средства в размере более 300 тысяч рублей. Действия обвиняемого квалифицированы по п. п. а. в. ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Уголовное дело направлено для рассмотрения в городской суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что после кражи денег школьник отдал часть из них своему другу. После задержания подростка отправили под подписку о невыезде. Ущерб был возмещен в ходе расследования.

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В Чебаркуле (Челябинская область) семиклассник украл у родной бабушки более 300 тысяч рублей. Как сообщили URA.RU 25 июня в пресс-службе прокуратуры региона, в отношении малолетнего вора возбуждено уголовное дело, он предстанет перед судом. «Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимого местного жителя 2009 года рождения, который в мае текущего года незаконно с целью кражи проник в дом своей бабушки и похитил денежные средства в размере более 300 тысяч рублей. Действия обвиняемого квалифицированы по п. п. а. в. ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Уголовное дело направлено для рассмотрения в городской суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что после кражи денег школьник отдал часть из них своему другу. После задержания подростка отправили под подписку о невыезде. Ущерб был возмещен в ходе расследования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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