Замминистра обороны РФ наградил златоустовского оружейника Томея. Фото

25 июня 2024 в 18:56 Размер текста - 17 +

Валерий Томея удостоился медали «За помощь и милосердие» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Руководитель Златоустовской оружейной фабрики (Челябинская область) Валерий Томея получил награду от замминистра обороны РФ Виктора Горемыкина. Как указано в сообщении на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, оружейника наградили медалью «За помощь и милосердие». «Горемыкин отметил заслуги Томея, вручив ему медаль. Это было сделано в знак признания его поддержки военнослужащих», — говорится в сообщении сообщества. Награждение состоялось на территории воинской части в Чебаркуле. При вручении медали было отмечено, что Томея входит в совет, который занимается не только снабжением фронта гуманитарной помощью, но и воспитывает подрастающее поколение в духе патриотизма. Валерию Томея вручили медаль «За помощь и милосердие» Фото: официальная страница пункта отбора на военную службу по контракту в Челябинской области Награждение оружейника прошло в военной части Чебаркуля Фото: официальная страница пункта отбора на военную службу по контракту в Челябинской области https://t.me/povsk74/347?single Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководитель Златоустовской оружейной фабрики (Челябинская область) Валерий Томея получил награду от замминистра обороны РФ Виктора Горемыкина. Как указано в сообщении на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, оружейника наградили медалью «За помощь и милосердие». «Горемыкин отметил заслуги Томея, вручив ему медаль. Это было сделано в знак признания его поддержки военнослужащих», — говорится в сообщении сообщества. Награждение состоялось на территории воинской части в Чебаркуле. При вручении медали было отмечено, что Томея входит в совет, который занимается не только снабжением фронта гуманитарной помощью, но и воспитывает подрастающее поколение в духе патриотизма.