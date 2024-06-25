Замминистра обороны РФ наградил златоустовского оружейника Томея. Фото

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Пресс-тур по Синегорью Челябинск, томея валерий, златоустовская оружейная фабрика
Валерий Томея удостоился медали «За помощь и милосердие» Фото:

Руководитель Златоустовской оружейной фабрики (Челябинская область) Валерий Томея получил награду от замминистра обороны РФ Виктора Горемыкина. Как указано в сообщении на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, оружейника наградили медалью «За помощь и милосердие».

«Горемыкин отметил заслуги Томея, вручив ему медаль. Это было сделано в знак признания его поддержки военнослужащих», — говорится в сообщении сообщества.

Награждение состоялось на территории воинской части в Чебаркуле. При вручении медали было отмечено, что Томея входит в совет, который занимается не только снабжением фронта гуманитарной помощью, но и воспитывает подрастающее поколение в духе патриотизма.

Валерию Томея вручили медаль «За помощь и милосердие»
Валерию Томея вручили медаль «За помощь и милосердие»
Фото:
Награждение оружейника прошло в военной части Чебаркуля
Награждение оружейника прошло в военной части Чебаркуля
Фото:

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Руководитель Златоустовской оружейной фабрики (Челябинская область) Валерий Томея получил награду от замминистра обороны РФ Виктора Горемыкина. Как указано в сообщении на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, оружейника наградили медалью «За помощь и милосердие». «Горемыкин отметил заслуги Томея, вручив ему медаль. Это было сделано в знак признания его поддержки военнослужащих», — говорится в сообщении сообщества. Награждение состоялось на территории воинской части в Чебаркуле. При вручении медали было отмечено, что Томея входит в совет, который занимается не только снабжением фронта гуманитарной помощью, но и воспитывает подрастающее поколение в духе патриотизма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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