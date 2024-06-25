Руководитель Златоустовской оружейной фабрики (Челябинская область) Валерий Томея получил награду от замминистра обороны РФ Виктора Горемыкина. Как указано в сообщении на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, оружейника наградили медалью «За помощь и милосердие».
«Горемыкин отметил заслуги Томея, вручив ему медаль. Это было сделано в знак признания его поддержки военнослужащих», — говорится в сообщении сообщества.
Награждение состоялось на территории воинской части в Чебаркуле. При вручении медали было отмечено, что Томея входит в совет, который занимается не только снабжением фронта гуманитарной помощью, но и воспитывает подрастающее поколение в духе патриотизма.
Валерию Томея вручили медаль «За помощь и милосердие»
Фото: официальная страница пункта отбора на военную службу по контракту в Челябинской области
Награждение оружейника прошло в военной части Чебаркуля
Фото: официальная страница пункта отбора на военную службу по контракту в Челябинской области https://t.me/povsk74/347?single
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Руководитель Златоустовской оружейной фабрики (Челябинская область) Валерий Томея получил награду от замминистра обороны РФ Виктора Горемыкина. Как указано в сообщении на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, оружейника наградили медалью «За помощь и милосердие». «Горемыкин отметил заслуги Томея, вручив ему медаль. Это было сделано в знак признания его поддержки военнослужащих», — говорится в сообщении сообщества. Награждение состоялось на территории воинской части в Чебаркуле. При вручении медали было отмечено, что Томея входит в совет, который занимается не только снабжением фронта гуманитарной помощью, но и воспитывает подрастающее поколение в духе патриотизма.