В челябинских школах изъяли 3 тонны продуктов, которыми хотели кормить детей

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Детский лагерь Уральские самоцветы. Свердловская область, перекус, компот, булка, еда, столовая, полдник
Свыше 77% школьных пищеблоков не прошли проверку санитарных требований Фото:

В челябинских школах сняли с реализации почти 3 тонны продуктов, которыми планировали кормить детей. Об этом URA.RU 25 июня по результатам проверки школьных пищеблоков сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона.

«Были проверены 108 поставщиков продуктов питания, у которых проведены лабораторные исследования проб пищевой продукции, направляемой в школы региона. Вся продукция, не отвечающая требованиям, снята с реализации. Всего было снято с реализации 2 996 килограммов продукции», — сообщили URA.RU в пресс-службе Роспотребнадзора региона.

Там отметили, что в ходе проверки было выявлено, что в свыше 77% образовательных учреждениях региона обнаружены нарушения санитарных правил в зонах пищеблоков. В отношении виновных лиц составлено 399 протоколов об административных правонарушениях.

«В результате проверок выявлены следующие нарушения: недостаточный объем порций, „недовложение“ пищевых веществ в готовых блюдах, занижение температуры горячих блюд на линии раздачи, нарушения технологии приготовления готовых блюд, нарушение режимных моментов на пищеблоке. Контроль за организацией питания школьников осуществляется на постоянной основе», — добавили в пресс-службе надзорного ведомства.

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В челябинских школах сняли с реализации почти 3 тонны продуктов, которыми планировали кормить детей. Об этом URA.RU 25 июня по результатам проверки школьных пищеблоков сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона. «Были проверены 108 поставщиков продуктов питания, у которых проведены лабораторные исследования проб пищевой продукции, направляемой в школы региона. Вся продукция, не отвечающая требованиям, снята с реализации. Всего было снято с реализации 2 996 килограммов продукции», — сообщили URA.RU в пресс-службе Роспотребнадзора региона. Там отметили, что в ходе проверки было выявлено, что в свыше 77% образовательных учреждениях региона обнаружены нарушения санитарных правил в зонах пищеблоков. В отношении виновных лиц составлено 399 протоколов об административных правонарушениях. «В результате проверок выявлены следующие нарушения: недостаточный объем порций, „недовложение“ пищевых веществ в готовых блюдах, занижение температуры горячих блюд на линии раздачи, нарушения технологии приготовления готовых блюд, нарушение режимных моментов на пищеблоке. Контроль за организацией питания школьников осуществляется на постоянной основе», — добавили в пресс-службе надзорного ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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