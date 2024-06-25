В челябинских школах изъяли 3 тонны продуктов, которыми хотели кормить детей

В челябинских школах сняли с реализации почти 3 тонны продуктов, которыми планировали кормить детей. Об этом URA.RU 25 июня по результатам проверки школьных пищеблоков сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона.
«Были проверены 108 поставщиков продуктов питания, у которых проведены лабораторные исследования проб пищевой продукции, направляемой в школы региона. Вся продукция, не отвечающая требованиям, снята с реализации. Всего было снято с реализации 2 996 килограммов продукции», — сообщили URA.RU в пресс-службе Роспотребнадзора региона.
Там отметили, что в ходе проверки было выявлено, что в свыше 77% образовательных учреждениях региона обнаружены нарушения санитарных правил в зонах пищеблоков. В отношении виновных лиц составлено 399 протоколов об административных правонарушениях.
«В результате проверок выявлены следующие нарушения: недостаточный объем порций, „недовложение“ пищевых веществ в готовых блюдах, занижение температуры горячих блюд на линии раздачи, нарушения технологии приготовления готовых блюд, нарушение режимных моментов на пищеблоке. Контроль за организацией питания школьников осуществляется на постоянной основе», — добавили в пресс-службе надзорного ведомства.
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