Десятки тысяч рыб вымирающего вида выпустили в свердловское озеро. Фото

В озеро Ирбитское выпустили 20 тысяч рыб вымирающего вида для очищения водоемов
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Виды Екатеринбурга, рыба, грязная вода, мутная вода, теплая вода, больная рыба
Рыбу выращивают для очищения водоемов (архивное фото) Фото:

В Сухом Логе выпустили в озеро Ирбитское (Свердловская область) выпустили около 20 тысяч особей рыб, которые находятся на грани исчезновения — белый амур. Их специально выращивают для очищения от зарастания и заиливания водоемов, рассказал первый заместитель губернатора Алексей Шмыков.

«Свежая и качественная рыбная продукция всегда востребована покупателями. Для оптимального и продуктивного роста такой рыбы нужна чистая вода. Этому будут способствовать взрослые особи белого амура, так как они питаются водной растительностью, очищая водоем от зарастания и исключая заиливание дна», — написал Шмыков в своем telegram-канале.

В России белый амур находится на грани исчезновения и занесен в красную книгу. По словам Шмыкова, создание инфраструктуры для производства и выращивания ценной рыбы ведется в озерно-товарном хозяйстве «озеро Ирбитское».

Такие мероприятия проводятся для повышения уровня продовольственной безопасности региона
Такие мероприятия проводятся для повышения уровня продовольственной безопасности региона
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В Сухом Логе выпустили в озеро Ирбитское (Свердловская область) выпустили около 20 тысяч особей рыб, которые находятся на грани исчезновения — белый амур. Их специально выращивают для очищения от зарастания и заиливания водоемов, рассказал первый заместитель губернатора Алексей Шмыков. «Свежая и качественная рыбная продукция всегда востребована покупателями. Для оптимального и продуктивного роста такой рыбы нужна чистая вода. Этому будут способствовать взрослые особи белого амура, так как они питаются водной растительностью, очищая водоем от зарастания и исключая заиливание дна», — написал Шмыков в своем telegram-канале. В России белый амур находится на грани исчезновения и занесен в красную книгу. По словам Шмыкова, создание инфраструктуры для производства и выращивания ценной рыбы ведется в озерно-товарном хозяйстве «озеро Ирбитское».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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