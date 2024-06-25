Десятки тысяч рыб вымирающего вида выпустили в свердловское озеро. Фото

В озеро Ирбитское выпустили 20 тысяч рыб вымирающего вида для очищения водоемов

25 июня 2024 в 20:51 Размер текста - 17 +

Рыбу выращивают для очищения водоемов (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сухом Логе выпустили в озеро Ирбитское (Свердловская область) выпустили около 20 тысяч особей рыб, которые находятся на грани исчезновения — белый амур. Их специально выращивают для очищения от зарастания и заиливания водоемов, рассказал первый заместитель губернатора Алексей Шмыков. «Свежая и качественная рыбная продукция всегда востребована покупателями. Для оптимального и продуктивного роста такой рыбы нужна чистая вода. Этому будут способствовать взрослые особи белого амура, так как они питаются водной растительностью, очищая водоем от зарастания и исключая заиливание дна», — написал Шмыков в своем telegram-канале. В России белый амур находится на грани исчезновения и занесен в красную книгу. По словам Шмыкова, создание инфраструктуры для производства и выращивания ценной рыбы ведется в озерно-товарном хозяйстве «озеро Ирбитское». Такие мероприятия проводятся для повышения уровня продовольственной безопасности региона telegram-канал Алексея Шмыкова Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сухом Логе выпустили в озеро Ирбитское (Свердловская область) выпустили около 20 тысяч особей рыб, которые находятся на грани исчезновения — белый амур. Их специально выращивают для очищения от зарастания и заиливания водоемов, рассказал первый заместитель губернатора Алексей Шмыков. «Свежая и качественная рыбная продукция всегда востребована покупателями. Для оптимального и продуктивного роста такой рыбы нужна чистая вода. Этому будут способствовать взрослые особи белого амура, так как они питаются водной растительностью, очищая водоем от зарастания и исключая заиливание дна», — написал Шмыков в своем telegram-канале. В России белый амур находится на грани исчезновения и занесен в красную книгу. По словам Шмыкова, создание инфраструктуры для производства и выращивания ценной рыбы ведется в озерно-товарном хозяйстве «озеро Ирбитское».