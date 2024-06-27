В Челябинске прозвучат взрывы

На Новосмолинском карьере Челябинска, принадлежащем семье вице-спикера заксобрания области Юрия Карликанова, 28 июня прозвучат взрывы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
«28 июня с 13:00 до 18:00 на территории Новосмолинского карьера запланированы взрывные работы», — сообщили в ГУ МЧС. Население попросили не беспокоиться.
Работы на карьере возобновились 19 июня. Тогда челябинцев напугали звуки взрывов и облака дыма. В 2023 году на работу щебеночного завода, к которому относится карьер, пожаловались местные садоводы. Его обслуживает группа предприятий «ЧелСИ», подконтрольная семье Карликанова. В региональном управлении СКР по данному факту расследуется уголовное дело.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!