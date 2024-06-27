27 июня 2024

В Челябинске прозвучат взрывы

В Челябинске на Новосмолинском карьере запланированы взрывы
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, залп, бомбардировка, танк, обстрел, тяжелая артилерия, взрыв,  stock
Взрывные работы на Новосмолинском карьере 28 июня продлятся до 18:00 Фото:

На Новосмолинском карьере Челябинска, принадлежащем семье вице-спикера заксобрания области Юрия Карликанова, 28 июня прозвучат взрывы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«28 июня с 13:00 до 18:00 на территории Новосмолинского карьера запланированы взрывные работы», — сообщили в ГУ МЧС. Население попросили не беспокоиться.

Работы на карьере возобновились 19 июня. Тогда челябинцев напугали звуки взрывов и облака дыма. В 2023 году на работу щебеночного завода, к которому относится карьер, пожаловались местные садоводы. Его обслуживает группа предприятий «ЧелСИ», подконтрольная семье Карликанова. В региональном управлении СКР по данному факту расследуется уголовное дело.

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На Новосмолинском карьере Челябинска, принадлежащем семье вице-спикера заксобрания области Юрия Карликанова, 28 июня прозвучат взрывы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по региону. «28 июня с 13:00 до 18:00 на территории Новосмолинского карьера запланированы взрывные работы», — сообщили в ГУ МЧС. Население попросили не беспокоиться. Работы на карьере возобновились 19 июня. Тогда челябинцев напугали звуки взрывов и облака дыма. В 2023 году на работу щебеночного завода, к которому относится карьер, пожаловались местные садоводы. Его обслуживает группа предприятий «ЧелСИ», подконтрольная семье Карликанова. В региональном управлении СКР по данному факту расследуется уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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