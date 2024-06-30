Мотоциклист без водительских прав и его пассажир попали в смертельное ДТП под Челябинском. Об этом сообщили URA.RU 1 июля в пресс-службе областной Госавтоинспеции.
«Вечером 30 июня в поселке Садовом Сосновского района мужчина 1984 года рождения, не имеющий прав, выехал с пассажиром на незарегистрированном мотоцикле „Иж-Планета 5“. Не справившись с управлением, он съехал с проезжей части, после чего мотоцикл еще врезался в металлический контейнер», — пояснили в ГАИ.
Оба — и водитель, и 23-летний пассажир — были без шлемов. В результате они погибли на месте происшествия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!