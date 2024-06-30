Два мотоциклиста погибли в ДТП под Челябинском. Фото

Водитель и пассажир разбились на мотоцикле в челябинском поселке Садовом 30 июня

01 июля 2024 в 10:10 Размер текста - 17 +

Мотоцикл под управлением бесправника вылетел с дороги Фото: Илья Московец © URA.RU Мотоциклист без водительских прав и его пассажир попали в смертельное ДТП под Челябинском. Об этом сообщили URA.RU 1 июля в пресс-службе областной Госавтоинспеции. «Вечером 30 июня в поселке Садовом Сосновского района мужчина 1984 года рождения, не имеющий прав, выехал с пассажиром на незарегистрированном мотоцикле „Иж-Планета 5“. Не справившись с управлением, он съехал с проезжей части, после чего мотоцикл еще врезался в металлический контейнер», — пояснили в ГАИ. Оба — и водитель, и 23-летний пассажир — были без шлемов. В результате они погибли на месте происшествия. Мотоцикл с двумя седоками на полном ходу врезался в металлический контейнер Фото: пресс-служба управления ГАИ по Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мотоциклист без водительских прав и его пассажир попали в смертельное ДТП под Челябинском. Об этом сообщили URA.RU 1 июля в пресс-службе областной Госавтоинспеции. «Вечером 30 июня в поселке Садовом Сосновского района мужчина 1984 года рождения, не имеющий прав, выехал с пассажиром на незарегистрированном мотоцикле „Иж-Планета 5“. Не справившись с управлением, он съехал с проезжей части, после чего мотоцикл еще врезался в металлический контейнер», — пояснили в ГАИ. Оба — и водитель, и 23-летний пассажир — были без шлемов. В результате они погибли на месте происшествия.