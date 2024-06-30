30 июня 2024

Два мотоциклиста погибли в ДТП под Челябинском. Фото

Водитель и пассажир разбились на мотоцикле в челябинском поселке Садовом 30 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Мотовзвод ДПС. Магнитогорск, мотоцикл, перчатка
Мотоцикл под управлением бесправника вылетел с дороги Фото:

Мотоциклист без водительских прав и его пассажир попали в смертельное ДТП под Челябинском. Об этом сообщили URA.RU 1 июля в пресс-службе областной Госавтоинспеции.

«Вечером 30 июня в поселке Садовом Сосновского района мужчина 1984 года рождения, не имеющий прав, выехал с пассажиром на незарегистрированном мотоцикле „Иж-Планета 5“. Не справившись с управлением, он съехал с проезжей части, после чего мотоцикл еще врезался в металлический контейнер», — пояснили в ГАИ.

Оба — и водитель, и 23-летний пассажир — были без шлемов. В результате они погибли на месте происшествия.

Мотоцикл с двумя седоками на полном ходу врезался в металлический контейнер
Мотоцикл с двумя седоками на полном ходу врезался в металлический контейнер
Фото:

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Мотоциклист без водительских прав и его пассажир попали в смертельное ДТП под Челябинском. Об этом сообщили URA.RU 1 июля в пресс-службе областной Госавтоинспеции. «Вечером 30 июня в поселке Садовом Сосновского района мужчина 1984 года рождения, не имеющий прав, выехал с пассажиром на незарегистрированном мотоцикле „Иж-Планета 5“. Не справившись с управлением, он съехал с проезжей части, после чего мотоцикл еще врезался в металлический контейнер», — пояснили в ГАИ. Оба — и водитель, и 23-летний пассажир — были без шлемов. В результате они погибли на месте происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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