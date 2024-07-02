02 июля 2024

На ЕКАД пенсионер сбил насмерть пешехода

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Авария на ЕКАДе со смертельным исходом
Авария на ЕКАДе со смертельным исходом

На 11 километре трассы ЕКАД 72-летний пенсионер сбил неожиданно выскочившего человека, который скончался на месте происшествия. Об этом сообщили в telegram-канале ГИБДД Екатеринбурга.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Honda Civic, двигаясь по автодороге ЕКАД со стороны ТЭЦ в сторону аэропорта Кольцово, допустил наезд на 35-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Результаты медицинского освидетельствования показали, что водитель трезв», — пояснили в ведомстве.

Водитель рассказал, что двигался со скоростью не более 60 км/час в потоке машин, когда со встречной полосы вышел пешеход. По его словам, он экстренно затормозил, но это не помогло избежать смертельного ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах аварии.

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На 11 километре трассы ЕКАД 72-летний пенсионер сбил неожиданно выскочившего человека, который скончался на месте происшествия. Об этом сообщили в telegram-канале ГИБДД Екатеринбурга. «По предварительной информации, водитель автомобиля Honda Civic, двигаясь по автодороге ЕКАД со стороны ТЭЦ в сторону аэропорта Кольцово, допустил наезд на 35-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Результаты медицинского освидетельствования показали, что водитель трезв», — пояснили в ведомстве. Водитель рассказал, что двигался со скоростью не более 60 км/час в потоке машин, когда со встречной полосы вышел пешеход. По его словам, он экстренно затормозил, но это не помогло избежать смертельного ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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