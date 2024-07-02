На ЕКАД пенсионер сбил насмерть пешехода

03 июля 2024 в 02:24 Размер текста - 17 +

Авария на ЕКАДе со смертельным исходом ГИБДД Екатеринбурга На 11 километре трассы ЕКАД 72-летний пенсионер сбил неожиданно выскочившего человека, который скончался на месте происшествия. Об этом сообщили в telegram-канале ГИБДД Екатеринбурга. «По предварительной информации, водитель автомобиля Honda Civic, двигаясь по автодороге ЕКАД со стороны ТЭЦ в сторону аэропорта Кольцово, допустил наезд на 35-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Результаты медицинского освидетельствования показали, что водитель трезв», — пояснили в ведомстве. Водитель рассказал, что двигался со скоростью не более 60 км/час в потоке машин, когда со встречной полосы вышел пешеход. По его словам, он экстренно затормозил, но это не помогло избежать смертельного ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах аварии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 11 километре трассы ЕКАД 72-летний пенсионер сбил неожиданно выскочившего человека, который скончался на месте происшествия. Об этом сообщили в telegram-канале ГИБДД Екатеринбурга. «По предварительной информации, водитель автомобиля Honda Civic, двигаясь по автодороге ЕКАД со стороны ТЭЦ в сторону аэропорта Кольцово, допустил наезд на 35-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Результаты медицинского освидетельствования показали, что водитель трезв», — пояснили в ведомстве. Водитель рассказал, что двигался со скоростью не более 60 км/час в потоке машин, когда со встречной полосы вышел пешеход. По его словам, он экстренно затормозил, но это не помогло избежать смертельного ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах аварии.