Трое челябинцев продавали наркотики сотрудникам Росгвардии

В Челябинской области вступил в силу приговор в отношении трех человек, продававших наркотики сотрудникам Росгвардии. Об этом 3 июля сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
«УФСБ России совместно с отделом наркоконтроля ОМВД России по Миассу в результате оперативно-розыскных мероприятий была пресечена деятельность преступной группы, участники которой занимались сбытом наркотических средств в особо крупных размерах военнослужащим Росгвардии и гражданским лицам на территории Челябинской области. Металлургический районный суд признал виновными трех человек и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе управления.
Один из осужденных был задержан при попытке извлечения из тайника наркотического средства массой более двух килограммов. При проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий были установлены два других лица, у которых дополнительно изъято более 2,9 килограмма наркотиков.
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