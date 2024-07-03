Трое челябинцев продавали наркотики сотрудникам Росгвардии

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Наркосбытчики осуждены на срок от восьми до 18 лет
Наркосбытчики осуждены на срок от восьми до 18 лет Фото:

В Челябинской области вступил в силу приговор в отношении трех человек, продававших наркотики сотрудникам Росгвардии. Об этом 3 июля сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«УФСБ России совместно с отделом наркоконтроля ОМВД России по Миассу в результате оперативно-розыскных мероприятий была пресечена деятельность преступной группы, участники которой занимались сбытом наркотических средств в особо крупных размерах военнослужащим Росгвардии и гражданским лицам на территории Челябинской области. Металлургический районный суд признал виновными трех человек и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе управления.

Один из осужденных был задержан при попытке извлечения из тайника наркотического средства массой более двух килограммов. При проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий были установлены два других лица, у которых дополнительно изъято более 2,9 килограмма наркотиков.

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В Челябинской области вступил в силу приговор в отношении трех человек, продававших наркотики сотрудникам Росгвардии. Об этом 3 июля сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. «УФСБ России совместно с отделом наркоконтроля ОМВД России по Миассу в результате оперативно-розыскных мероприятий была пресечена деятельность преступной группы, участники которой занимались сбытом наркотических средств в особо крупных размерах военнослужащим Росгвардии и гражданским лицам на территории Челябинской области. Металлургический районный суд признал виновными трех человек и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе управления. Один из осужденных был задержан при попытке извлечения из тайника наркотического средства массой более двух килограммов. При проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий были установлены два других лица, у которых дополнительно изъято более 2,9 килограмма наркотиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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