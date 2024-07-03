В Челябинской области в овраге утонули двое подростков

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Когда приехали спасатели, подростки уже утонули
Когда приехали спасатели, подростки уже утонули Фото:

Днем 3 июля на водоеме рядом с поселком Муравейник Агаповского района утонули два 12-летних мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

«Трое мальчишек пошли купаться на водоем, который образовался в овраге из-за погодных условий (снежная зима, дожди). Два мальчика начали тонуть. Третий, девятилетний ребенок, смог вытащить на берег одного из утонувших и побежал за помощью к взрослым», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Прибывшие спасатели Магнитогорского поисково-спасательного отряда обнаружили тело второго мальчика в пяти метрах от берега, на глубине два метра. Как добавили в пресс-службе, с начала купального сезона в регионе утонули уже семь детей.

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Днем 3 июля на водоеме рядом с поселком Муравейник Агаповского района утонули два 12-летних мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. «Трое мальчишек пошли купаться на водоем, который образовался в овраге из-за погодных условий (снежная зима, дожди). Два мальчика начали тонуть. Третий, девятилетний ребенок, смог вытащить на берег одного из утонувших и побежал за помощью к взрослым», — сообщили в пресс-службе ведомства. Прибывшие спасатели Магнитогорского поисково-спасательного отряда обнаружили тело второго мальчика в пяти метрах от берега, на глубине два метра. Как добавили в пресс-службе, с начала купального сезона в регионе утонули уже семь детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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