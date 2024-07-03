В Челябинской области в овраге утонули двое подростков

Днем 3 июля на водоеме рядом с поселком Муравейник Агаповского района утонули два 12-летних мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
«Трое мальчишек пошли купаться на водоем, который образовался в овраге из-за погодных условий (снежная зима, дожди). Два мальчика начали тонуть. Третий, девятилетний ребенок, смог вытащить на берег одного из утонувших и побежал за помощью к взрослым», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Прибывшие спасатели Магнитогорского поисково-спасательного отряда обнаружили тело второго мальчика в пяти метрах от берега, на глубине два метра. Как добавили в пресс-службе, с начала купального сезона в регионе утонули уже семь детей.
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