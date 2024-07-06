Платная рыбалка в Челябинской области: от форели до щуки

В Челябинске запретили рыбалку на форелевом карьере Зеркальный

07 июля 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Цены путевок на платную рыбалку начинаются от 150 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области часть водоемов для рыбной ловли заселена форелью, осетром и стерлядью. Рыбалка на Зеркальном карьере, одном из самых популярных платных водоемов, была приостановлена в июне. О том, какая рыба водится в платных водоемах и сколько стоит такой улов — в обзоре URA.RU. Форелевая рыбалка Форелевую рыбалку предлагает комплекс «Азарт» Один час рыбалки составит 150 рублей с человека, дополнительно придется оплатить вес пойманной рыбы. За килограмм форели потребуют тысячу рублей, за карпа — 400. Осетр и стерлядь обойдутся в 1 200 рублей, сом — в 450, щука — в 450, а лещ — в 200 рублей за килограмм. На автомобиле дорога займет порядка часа. По трассе М-5 следует проехать мимо поселка Тимирязевских, доехав до поселка Травники. После следует свернуть направо на проселочную дорогу. У береговой линии будет расположен комплекс. Дорога из Челябинска до «Азарта» займет около часа URA.RU На базе отдыха «Бирюзовое» рыбалка проходит по путевкам Один билет обойдется в 200 рублей за день. Там водоем зарыблен сомом, форелью и осетром. Гостям базы в аренду предлагают удочки за 200 рублей, а также садок и подсак за 50 рублей каждый. Добраться до базы можно по трассе А-310. Следует выехать из Челябинска через поселок Синеглазово, далее — до поселка Сары. На развилке села Еманжелинка следует свернуть на поселок Проходная и проехать по проселочной дороги на озеро Бирюзовое. Из Челябинска до базы отдыха «Бирюзовое» придется ехать чуть менее часа URA.RU В поселке Приморском ловля форели доступна в рыболовном хозяйстве «Белуга» За летнюю удочку, подсачек и садок придется выложить 200 рублей. Дополнительно рассчитывается и стоимость улова. Осетр обойдется рыбакам в 1300 рублей за килограмм, форель — в 600 рублей, судак — в 250. За килограмм щуки, карпа или лини придется выложить 180 рублей. Дорога из Челябинска займет около четырех часов. Чтобы добраться до хозяйства, необходимо выехать на трассу М-5. Далее следовать через поселок Травники и повернуть на деревню Сарафаново. Проехать мимо населенных пунктов Кундравы, Филимоново, Ларино, Маслово, Уйское, Петропавловка и Карагайский до Верхнеуральска. Поселок Приморский окажется под Магнитогорском. Там следует заехать на плотину Верхнеуральского водохранилища и следовать согласно вывеске. До «Белуги» придется добираться порядка четырех часов URA.RU Форелевая рыбалка до 2024 года была доступна и на Зеркальном карьере. Однако, как сообщило руководство хозяйства, любительской рыбалки на водоеме больше не предусмотрено. Платная рыбалка на карпа, сома и щуку Хозяйство «Малый Кременкуль» предлагает рыбалку как на озере, так и в малых прудах Часть хозяйств предлагает челябинцам рыбалку с лодки Фото: Сергей Русанов © URA.RU Рыбалка на весельной лодке обойдется в 500 рублей за шесть часов. При этом плавсредство рассчитано на четырех рыбаков. За ту же стоимость можно порыбачить на рыбацкой байдарке. Лодка с электромотором на троих обойдется уже в тысячу рублей за шесть часов. Устроить отдых можно и на своей лодке. В таком случае цена составит 500 рублей за 12 часов. На искусственных прудах доступны два тарифа. За рыбалку на щуку потребуют 150 рублей за час, а при использовании спиннинга 300 рублей за шесть часов. Кроме щуки там ловятся карпы, караси и сомы. Дорога до хозяйства из центра Челябинска займет около 30 минут. Из города стоит выехать через Новоградский тракт, проехав поселок Новый Кременкуль. Съехать с трассы необходимо после развилки на Уральский тракт. Далее — до береговой линии. На дорогу до хозяйства «Малый Кременкуль» рыболовы потратят около получаса URA.RU Чебаркульский рыбзавод для любительской рыбалки сдает домики Снять жилье можно на двух-трех человек за три тысячи рублей в сутки. В эту стоимость входит охота на пруду №15, при этом приехать на рыбалку без аренды дома нельзя. В пруду водятся карпы, толстолобики, караси и лещи. Добраться до места можно выехав из Челябинска через Новоградский тракт. Следует проехать мимо поселков Кременкуль, Большие Харлуши, деревни Марксист и села Кулуево. Добравшись до села Яраткулово следует свернуть на деревню Куянбаева и следовать до деревни Верхние Караси. Там повернуть согласно указателю на деревню Нижние Караси. Любительские пруды Чебаркульского рыбзавода находятся в деревне Нижние Караси URA.RU В переделах Челябинска платную рыбалку предлагает хозяйство «ЭкоФиш» Стоимость путевки с понедельника по четверг составит 250 рублей, с пятницы по воскресенье — 300 рублей. За килограмм выловленной щуки придется отдать 350 рублей, за карпа — 300, за карася — 100. В загородном клубе «Тихая Заводь» рыбалка доступна при аренде апартаментов За номер эконом придется выложить от 3 500 рублей в сутки. При внесении залога 2 500 рублей гостям также предоставляют снасти Водоем зарыблен форелью, карпом и щукой. Чтобы доехать до базы из Челябинска, следует выехать на трассу М-5 в сторону Миасса. Держать маршрут по федеральной трассе следует до поворота на поселок Нижний Атлян, там же проехать Верхний Атлян. Через два километра на береговой линии будет находиться дом отдыха. Дорога до базы «Тихая заводь» займет более 1,5 часа URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области часть водоемов для рыбной ловли заселена форелью, осетром и стерлядью. Рыбалка на Зеркальном карьере, одном из самых популярных платных водоемов, была приостановлена в июне. О том, какая рыба водится в платных водоемах и сколько стоит такой улов — в обзоре URA.RU. Один час рыбалки составит 150 рублей с человека, дополнительно придется оплатить вес пойманной рыбы. За килограмм форели потребуют тысячу рублей, за карпа — 400. Осетр и стерлядь обойдутся в 1 200 рублей, сом — в 450, щука — в 450, а лещ — в 200 рублей за килограмм. На автомобиле дорога займет порядка часа. По трассе М-5 следует проехать мимо поселка Тимирязевских, доехав до поселка Травники. После следует свернуть направо на проселочную дорогу. У береговой линии будет расположен комплекс. Один билет обойдется в 200 рублей за день. Там водоем зарыблен сомом, форелью и осетром. Гостям базы в аренду предлагают удочки за 200 рублей, а также садок и подсак за 50 рублей каждый. Добраться до базы можно по трассе А-310. Следует выехать из Челябинска через поселок Синеглазово, далее — до поселка Сары. На развилке села Еманжелинка следует свернуть на поселок Проходная и проехать по проселочной дороги на озеро Бирюзовое. За летнюю удочку, подсачек и садок придется выложить 200 рублей. Дополнительно рассчитывается и стоимость улова. Осетр обойдется рыбакам в 1300 рублей за килограмм, форель — в 600 рублей, судак — в 250. За килограмм щуки, карпа или лини придется выложить 180 рублей. Дорога из Челябинска займет около четырех часов. Чтобы добраться до хозяйства, необходимо выехать на трассу М-5. Далее следовать через поселок Травники и повернуть на деревню Сарафаново. Проехать мимо населенных пунктов Кундравы, Филимоново, Ларино, Маслово, Уйское, Петропавловка и Карагайский до Верхнеуральска. Поселок Приморский окажется под Магнитогорском. Там следует заехать на плотину Верхнеуральского водохранилища и следовать согласно вывеске. Форелевая рыбалка до 2024 года была доступна и на Зеркальном карьере. Однако, как сообщило руководство хозяйства, любительской рыбалки на водоеме больше не предусмотрено. Рыбалка на весельной лодке обойдется в 500 рублей за шесть часов. При этом плавсредство рассчитано на четырех рыбаков. За ту же стоимость можно порыбачить на рыбацкой байдарке. Лодка с электромотором на троих обойдется уже в тысячу рублей за шесть часов. Устроить отдых можно и на своей лодке. В таком случае цена составит 500 рублей за 12 часов. На искусственных прудах доступны два тарифа. За рыбалку на щуку потребуют 150 рублей за час, а при использовании спиннинга 300 рублей за шесть часов. Кроме щуки там ловятся карпы, караси и сомы. Дорога до хозяйства из центра Челябинска займет около 30 минут. Из города стоит выехать через Новоградский тракт, проехав поселок Новый Кременкуль. Съехать с трассы необходимо после развилки на Уральский тракт. Далее — до береговой линии. Снять жилье можно на двух-трех человек за три тысячи рублей в сутки. В эту стоимость входит охота на пруду №15, при этом приехать на рыбалку без аренды дома нельзя. В пруду водятся карпы, толстолобики, караси и лещи. Добраться до места можно выехав из Челябинска через Новоградский тракт. Следует проехать мимо поселков Кременкуль, Большие Харлуши, деревни Марксист и села Кулуево. Добравшись до села Яраткулово следует свернуть на деревню Куянбаева и следовать до деревни Верхние Караси. Там повернуть согласно указателю на деревню Нижние Караси. Стоимость путевки с понедельника по четверг составит 250 рублей, с пятницы по воскресенье — 300 рублей. За килограмм выловленной щуки придется отдать 350 рублей, за карпа — 300, за карася — 100. За номер эконом придется выложить от 3 500 рублей в сутки. При внесении залога 2 500 рублей гостям также предоставляют снасти Водоем зарыблен форелью, карпом и щукой. Чтобы доехать до базы из Челябинска, следует выехать на трассу М-5 в сторону Миасса. Держать маршрут по федеральной трассе следует до поворота на поселок Нижний Атлян, там же проехать Верхний Атлян. Через два километра на береговой линии будет находиться дом отдыха.