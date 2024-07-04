04 июля 2024

Когда закончится аномальная жара в Екатеринбурге

Синоптик Шепоренко: в Свердловской области в выходные будет до 29 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Температура воздуха за +30 градусов уходит из Екатеринбурга и Свердловской области
Температура воздуха за +30 градусов уходит из Екатеринбурга и Свердловской области Фото:

Аномальная жара (до +36 градусов) в Екатеринбурге и Свердловской области идет на спад. В выходные, 6-7 июля, ожидается 25 — 29 градусов, сообщила URA.RU главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

«Далеко за +30 градусов мы уже не ждем. В выходные, начало недели — максимум +31. Но в основном температура воздуха будет находиться в диапазоне +26,+29 градусов. В субботу в регионе ожидается +25, +30 градусов. Такая более комфортная погода», — рассказала Галина Шепоренко. 

Ранее МЧС Свердловской области выпустило предупреждение об аномальной жаре. В регионе 4 и 5 июля ожидалось до +36 градусов. 

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Аномальная жара (до +36 градусов) в Екатеринбурге и Свердловской области идет на спад. В выходные, 6-7 июля, ожидается 25 — 29 градусов, сообщила URA.RU главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. «Далеко за +30 градусов мы уже не ждем. В выходные, начало недели — максимум +31. Но в основном температура воздуха будет находиться в диапазоне +26,+29 градусов. В субботу в регионе ожидается +25, +30 градусов. Такая более комфортная погода», — рассказала Галина Шепоренко.  Ранее МЧС Свердловской области выпустило предупреждение об аномальной жаре. В регионе 4 и 5 июля ожидалось до +36 градусов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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