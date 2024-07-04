Когда закончится аномальная жара в Екатеринбурге

Аномальная жара (до +36 градусов) в Екатеринбурге и Свердловской области идет на спад. В выходные, 6-7 июля, ожидается 25 — 29 градусов, сообщила URA.RU главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.
«Далеко за +30 градусов мы уже не ждем. В выходные, начало недели — максимум +31. Но в основном температура воздуха будет находиться в диапазоне +26,+29 градусов. В субботу в регионе ожидается +25, +30 градусов. Такая более комфортная погода», — рассказала Галина Шепоренко.
Ранее МЧС Свердловской области выпустило предупреждение об аномальной жаре. В регионе 4 и 5 июля ожидалось до +36 градусов.
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