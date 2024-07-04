В Челябинской области адаптируют жилье для участников спецоперации с увечьями

05 июля 2024 в 12:46 Размер текста - 17 +

Квартиры приспособят для инвалидных колясок Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Квартиры для участников спецоперации из Челябинской области, которые вернулись домой с различными увечьями, будут адаптированы для использования инвалидных колясок. Об этих и других мерах поддержки семей участников СВО сообщила министр социальных отношений региона Ирина Буторина. «В Челябинской области будет адаптированы жилые помещения для бойцов спецоперации, которые вернулись домой с различными увечьями. Это одна из мер поддержки в регионе, которая оказывается семьям бойцов СВО», — подчеркнула Буторина в прямом эфире пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс». Министр добавила, что в Челябинской области действует ряд беспрецендентных мер социальной поддержки семей участников СВО. Так, детям погибших бойцов спецоперации оказывается психологическая помощь наряду с общей поддержкой семей. также бойцам, получившим инвалидность, предоставляется выплата в размере 1,5 миллионов рублей на покупку автомобиля с ручным управлением, которым может управлять человек без одной или нескольких конечностей. «В основу этой меры легла история челябинской семьи бойца спецоперации, который вернулся с увечьями. Мужчина обратился к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой помочь ему вернуться к полноценной жизни и вновь управлять автомобилем. Сейчас мужчина сам возит детей в образовательные учреждения и в целом продолжает вести активный образ жизни», — отметила Буторина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Квартиры для участников спецоперации из Челябинской области, которые вернулись домой с различными увечьями, будут адаптированы для использования инвалидных колясок. Об этих и других мерах поддержки семей участников СВО сообщила министр социальных отношений региона Ирина Буторина. «В Челябинской области будет адаптированы жилые помещения для бойцов спецоперации, которые вернулись домой с различными увечьями. Это одна из мер поддержки в регионе, которая оказывается семьям бойцов СВО», — подчеркнула Буторина в прямом эфире пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс». Министр добавила, что в Челябинской области действует ряд беспрецендентных мер социальной поддержки семей участников СВО. Так, детям погибших бойцов спецоперации оказывается психологическая помощь наряду с общей поддержкой семей. также бойцам, получившим инвалидность, предоставляется выплата в размере 1,5 миллионов рублей на покупку автомобиля с ручным управлением, которым может управлять человек без одной или нескольких конечностей. «В основу этой меры легла история челябинской семьи бойца спецоперации, который вернулся с увечьями. Мужчина обратился к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой помочь ему вернуться к полноценной жизни и вновь управлять автомобилем. Сейчас мужчина сам возит детей в образовательные учреждения и в целом продолжает вести активный образ жизни», — отметила Буторина.