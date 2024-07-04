04 июля 2024

В Челябинской области адаптируют жилье для участников спецоперации с увечьями

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Клипарт. Магнитогорск, инвалидная коляска, подъемник для инвалидов, лестница
Квартиры приспособят для инвалидных колясок Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Квартиры для участников спецоперации из Челябинской области, которые вернулись домой с различными увечьями, будут адаптированы для использования инвалидных колясок. Об этих и других мерах поддержки семей участников СВО сообщила министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

«В Челябинской области будет адаптированы жилые помещения для бойцов спецоперации, которые вернулись домой с различными увечьями. Это одна из мер поддержки в регионе, которая оказывается семьям бойцов СВО», — подчеркнула Буторина в прямом эфире пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс».

Министр добавила, что в Челябинской области действует ряд беспрецендентных мер социальной поддержки семей участников СВО. Так, детям погибших бойцов спецоперации оказывается психологическая помощь наряду с общей поддержкой семей. также бойцам, получившим инвалидность, предоставляется выплата в размере 1,5 миллионов рублей на покупку автомобиля с ручным управлением, которым может управлять человек без одной или нескольких конечностей.

«В основу этой меры легла история челябинской семьи бойца спецоперации, который вернулся с увечьями. Мужчина обратился к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой помочь ему вернуться к полноценной жизни и вновь управлять автомобилем. Сейчас мужчина сам возит детей в образовательные учреждения и в целом продолжает вести активный образ жизни», — отметила Буторина.

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Квартиры для участников спецоперации из Челябинской области, которые вернулись домой с различными увечьями, будут адаптированы для использования инвалидных колясок. Об этих и других мерах поддержки семей участников СВО сообщила министр социальных отношений региона Ирина Буторина. «В Челябинской области будет адаптированы жилые помещения для бойцов спецоперации, которые вернулись домой с различными увечьями. Это одна из мер поддержки в регионе, которая оказывается семьям бойцов СВО», — подчеркнула Буторина в прямом эфире пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс». Министр добавила, что в Челябинской области действует ряд беспрецендентных мер социальной поддержки семей участников СВО. Так, детям погибших бойцов спецоперации оказывается психологическая помощь наряду с общей поддержкой семей. также бойцам, получившим инвалидность, предоставляется выплата в размере 1,5 миллионов рублей на покупку автомобиля с ручным управлением, которым может управлять человек без одной или нескольких конечностей. «В основу этой меры легла история челябинской семьи бойца спецоперации, который вернулся с увечьями. Мужчина обратился к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой помочь ему вернуться к полноценной жизни и вновь управлять автомобилем. Сейчас мужчина сам возит детей в образовательные учреждения и в целом продолжает вести активный образ жизни», — отметила Буторина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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