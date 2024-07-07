07 июля 2024

В Челябинске частично восстановили проезд по улице Овчинникова

Движение транспорта в челябинский ЖК «Территория» восстановлено с 8 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Проезд в ЖК "Территория" восстановлен утром 8 июля
Проезд в ЖК "Территория" восстановлен утром 8 июля Фото:

В Челябинске восстановили возможность проезда транспорта для жителей ЖК «Территория» на улице Овчинникова. Об этом сообщили URA.RU 8 июля в министерстве дорожного хозяйства региона.

«С 9:00 открыт проезд для жителей ЖК „Территория“ на улице Овчинникова (в направлении улицы Елькина). Сотрудники Ростелекома досрочно завершили работы по переустройству сетей связи», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Сама улица Овчинникова, закрытая для строительства челябинского метротрама, останется непроезжей до сентября. Первоначально, в декабре прошлого года, планировалось открыть улицу 1 июля. Метротрамвай в Челябинске планируется запустить в 2026 году.

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В Челябинске восстановили возможность проезда транспорта для жителей ЖК «Территория» на улице Овчинникова. Об этом сообщили URA.RU 8 июля в министерстве дорожного хозяйства региона. «С 9:00 открыт проезд для жителей ЖК „Территория“ на улице Овчинникова (в направлении улицы Елькина). Сотрудники Ростелекома досрочно завершили работы по переустройству сетей связи», — пояснили в пресс-службе ведомства. Сама улица Овчинникова, закрытая для строительства челябинского метротрама, останется непроезжей до сентября. Первоначально, в декабре прошлого года, планировалось открыть улицу 1 июля. Метротрамвай в Челябинске планируется запустить в 2026 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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