В Челябинске частично восстановили проезд по улице Овчинникова

В Челябинске восстановили возможность проезда транспорта для жителей ЖК «Территория» на улице Овчинникова. Об этом сообщили URA.RU 8 июля в министерстве дорожного хозяйства региона.
«С 9:00 открыт проезд для жителей ЖК „Территория“ на улице Овчинникова (в направлении улицы Елькина). Сотрудники Ростелекома досрочно завершили работы по переустройству сетей связи», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Сама улица Овчинникова, закрытая для строительства челябинского метротрама, останется непроезжей до сентября. Первоначально, в декабре прошлого года, планировалось открыть улицу 1 июля. Метротрамвай в Челябинске планируется запустить в 2026 году.
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