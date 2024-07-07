В Перми планируют построить новый медицинский центр

Сроки строительства пока неизвестны
Строительная компания «Энергия» получила разрешение на возведение медицинского центра в Перми. Его планируют построить рядом с больничным городком в Мотовилихинском районе.
«ООО СК „Энергия“ получило разрешение на строительство медицинского центра в Мотовилихинском районе Перми, на ул. Грачева, 14», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на документы минимущества. Даты начала и окончания строительства не разглашаются.
Уточняется, что новый медицинский центр будет расположен на территории 687 квадратных метров. На соседнем участке находится автомойка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!