07 июля 2024
06 июля 2024

В Перми планируют построить новый медицинский центр

Минимущество в Перми выдало разрешение на строительство медицинского центра
© Служба новостей «URA.RU»
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Сроки строительства пока неизвестны
Сроки строительства пока неизвестны Фото:

Строительная компания «Энергия» получила разрешение на возведение медицинского центра в Перми. Его планируют построить рядом с больничным городком в Мотовилихинском районе.

«ООО СК „Энергия“ получило разрешение на строительство медицинского центра в Мотовилихинском районе Перми, на ул. Грачева, 14», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на документы минимущества. Даты начала и окончания строительства не разглашаются.

Уточняется, что новый медицинский центр будет расположен на территории 687 квадратных метров. На соседнем участке находится автомойка.

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Строительная компания «Энергия» получила разрешение на возведение медицинского центра в Перми. Его планируют построить рядом с больничным городком в Мотовилихинском районе. «ООО СК „Энергия“ получило разрешение на строительство медицинского центра в Мотовилихинском районе Перми, на ул. Грачева, 14», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на документы минимущества. Даты начала и окончания строительства не разглашаются. Уточняется, что новый медицинский центр будет расположен на территории 687 квадратных метров. На соседнем участке находится автомойка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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