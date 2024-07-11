Большинство челябинцев не знают паролей от телефонов своих детей-подростков

В Челябинске родители учеников от 6 до 11 лет еще знают пароли от смартфонов детей, родители подростков данной информацией уже не обладают. Об этом 11 июля сообщили в пресс-службе SuperJob.
«Родители учеников младших классов чаще всего знают пароль от смартфонов детей, родители подростков — нет. В опросе приняли участие респонденты, имеющие детей в возрасте 6—17 лет, из Челябинска», - сообщили в пресс-службе.
Как отметили в пресс-службе, в Челябинске родители мальчиков (71%) и девочек (73%) до 11 лет отлично знают пароль от телефонов своих детей, причем у некоторых пароля нет вовсе либо у ребенка кнопочный телефон. Но при этом 20% родителей все-таки не знают пароль к телефонам детей 6-11-летнего возраста.
С взрослением ребенка родители все реже знают пароль на его телефоне. Так, не знают пароль 59% родителей сыновей и 57% родителей дочерей 12—14 лет. А если чадо старше 15 лет, этот показатель достигает 75% и 79% соответственно. Интересно, что дочерей контролируют чуть чаще в возрасте 6—11 лет, а сыновей — в подростковом возрасте.
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