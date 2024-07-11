Уральские производители отправили в ОАЭ 140 килограммов шоколада

В ОАЭ шоколад был направлен впервые Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Уральские производители экспортировали в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 140 килограммов шоколада. Общая стоимость продукции составила почти 4,5 тысячи долларов. В ОАЭ шоколад был отправлен впервые, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«Региональные производители впервые в этом году экспортировали в Объединенные Арабские Эмираты 140 килограммов шоколада. Общая стоимость почти 4,5 тысячи долларов. Еще две тонны уральских сладостей впервые отгружены в Туркменистан», — отметили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

По их данным, за последние два месяца было экспортировано на 850 тысяч долларов порядка 320 тонн конфет, а также продукции, содержащей какао: паста, карамель, зефир в шоколадной глазури. По сравнению с 2023 годом, объем поставок вырос на 16,5%, а общая стоимость — на 43%. Основной экспорт шел в Беларусь (рост по весу в 46 раз) и Армению (рост по стоимости в 60 раз и по весу более чем в 300 раз).

В целом уральская продукция поставляется уже в 114 стан, добавил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов. «Всего с начала года уральские предприниматели экспортировали более 730 тонн шоколада общей стоимостью почти два миллиона долларов. По сравнению с 2023 годом, поставки в физическом выражении увеличились на 54%, в стоимостном — более чем на 60%. Высокий спрос на сладости в Казахстане, Азербайджане, Беларуси, Таджикистане, Монголии, Грузии и Китае. В целом, география экспорта сегодня насчитывает 14 стран», — подчеркнул он.

ОАЭ стали страной-партнером «Иннопрома», что проходит в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» с 8 по 11 июля. В ходе выступления на международной промышленной выставке глава Министерства промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил, что в ближайшее время России и Объединенным Арабским Эмиратам предстоит создать общую платежную систему, проработать новые логистические маршруты и устранить барьеры в торговле. О дружбе с государствами СНГ и БРИКС на стратегической сессии «Иннопрома» говорил и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что главной задачей России сейчас является укрепление экономической кооперации со странами-партнерами.