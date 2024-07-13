Илон Маск оплатил часть предвыборной кампании Трампа

Американский предприниматель Илон Маск внес значительную сумму в фонд поддержки предвыборной кампании экс-президента Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Целью такого шага, по утверждению СМИ, является желание бизнесмена оказать влияние на политический ландшафт страны.
«Маск сделал пожертвование в [фонд], работающий над избранием Трампа в Белый дом. Это является серьезным ходом самого богатого человека в мире, чтобы оставить свой след на политическом ландшафте США», — передает Bloomberg на своем официальном сайте.
Предстоящие президентские выборы в США назначены на ноябрь. Трамп уже обеспечил себе поддержку необходимого количества делегатов от Республиканской партии, тогда как действующий президент Джо Байден получил достаточно голосов для выдвижения от Демократической партии. Официальное утверждение кандидатур ожидается на партийных съездах летом текущего года.
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