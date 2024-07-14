Стало известно, что спасло жизнь Трампа во время покушения

Daily Mail: Трамп спасся благодаря движению головой перед выстрелом

14 июля 2024 в 23:55 Размер текста - 17 +

Трампа ранили в ухо Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Бывший президент США Дональд Трамп едва избежал серьезной травмы в результате покушения, когда пуля снайпера лишь задела его ухо. Спасительным оказался внезапный поворот головы Трампа непосредственно перед выстрелом. Новость по теме Откуда злоумышленник стрелял в Трампа. Карта «Посмотрите, как Трамп поворачивает голову в последнюю секунду перед первым выстрелом», — пишут пользователи в соцсетях. — «Буквально доля дюйма в последнюю миллисекунду. 100-процентное божественное вмешательство», — передает Daily Mail. На Трампа совершено покушение во время его выступления. Убить политика пытался 20-ти летний американец Томас Мэтью Крукс. Трамп получил ранение в ухо и потерял много крови. Преступник ликвидирован. Во время стрельбы погиб пожарный, который защитил от пуль свою семью. Еще один человек ранен. Президент США Джо Байден обеспечил Трампу защиту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший президент США Дональд Трамп едва избежал серьезной травмы в результате покушения, когда пуля снайпера лишь задела его ухо. Спасительным оказался внезапный поворот головы Трампа непосредственно перед выстрелом. «Посмотрите, как Трамп поворачивает голову в последнюю секунду перед первым выстрелом», — пишут пользователи в соцсетях. — «Буквально доля дюйма в последнюю миллисекунду. 100-процентное божественное вмешательство», — передает Daily Mail. На Трампа совершено покушение во время его выступления. Убить политика пытался 20-ти летний американец Томас Мэтью Крукс. Трамп получил ранение в ухо и потерял много крови. Преступник ликвидирован. Во время стрельбы погиб пожарный, который защитил от пуль свою семью. Еще один человек ранен. Президент США Джо Байден обеспечил Трампу защиту.