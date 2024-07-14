Стало известно, что спасло жизнь Трампа во время покушения

Бывший президент США Дональд Трамп едва избежал серьезной травмы в результате покушения, когда пуля снайпера лишь задела его ухо. Спасительным оказался внезапный поворот головы Трампа непосредственно перед выстрелом.
«Посмотрите, как Трамп поворачивает голову в последнюю секунду перед первым выстрелом», — пишут пользователи в соцсетях. — «Буквально доля дюйма в последнюю миллисекунду. 100-процентное божественное вмешательство», — передает
На Трампа совершено покушение во время его выступления. Убить политика пытался 20-ти летний американец Томас Мэтью Крукс. Трамп получил ранение в ухо и потерял много крови. Преступник ликвидирован. Во время стрельбы погиб пожарный, который защитил от пуль свою семью. Еще один человек ранен. Президент США Джо Байден обеспечил Трампу защиту.
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