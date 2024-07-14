14 июля 2024

Стало известно, что спасло жизнь Трампа во время покушения

Daily Mail: Трамп спасся благодаря движению головой перед выстрелом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дональд Трамп. Stock, Дональд Трамп, stock
Трампа ранили в ухо Фото:
новость из сюжета
Покушение на Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп едва избежал серьезной травмы в результате покушения, когда пуля снайпера лишь задела его ухо. Спасительным оказался внезапный поворот головы Трампа непосредственно перед выстрелом.

Новость по теме
Откуда злоумышленник стрелял в Трампа. Карта

«Посмотрите, как Трамп поворачивает голову в последнюю секунду перед первым выстрелом», — пишут пользователи в соцсетях. — «Буквально доля дюйма в последнюю миллисекунду. 100-процентное божественное вмешательство», — передает Daily Mail.

На Трампа совершено покушение во время его выступления. Убить политика пытался 20-ти летний американец Томас Мэтью Крукс. Трамп получил ранение в ухо и потерял много крови. Преступник ликвидирован. Во время стрельбы погиб пожарный, который защитил от пуль свою семью. Еще один человек ранен. Президент США Джо Байден обеспечил Трампу защиту.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший президент США Дональд Трамп едва избежал серьезной травмы в результате покушения, когда пуля снайпера лишь задела его ухо. Спасительным оказался внезапный поворот головы Трампа непосредственно перед выстрелом. «Посмотрите, как Трамп поворачивает голову в последнюю секунду перед первым выстрелом», — пишут пользователи в соцсетях. — «Буквально доля дюйма в последнюю миллисекунду. 100-процентное божественное вмешательство», — передает Daily Mail. На Трампа совершено покушение во время его выступления. Убить политика пытался 20-ти летний американец Томас Мэтью Крукс. Трамп получил ранение в ухо и потерял много крови. Преступник ликвидирован. Во время стрельбы погиб пожарный, который защитил от пуль свою семью. Еще один человек ранен. Президент США Джо Байден обеспечил Трампу защиту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...