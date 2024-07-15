Трамп заявил, что Байден заступится за него перед Минюстом после покушения

15 июля 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

Трамп (на фото) надеется, что Байден попросит закрыть два их четырех уголовных дел против него Фото: wikimedia.org/Gage Skidmore новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Кандидат в президенты США Дональд Трамп считает, что действующий президент Америки Джо Байден попросит Минюст страны прекратить два судебных дела. Об этом он рассказал со ссылкой на собственные источники. «Он также сказал, что „мы слышали“, что Байден прикажет Министерству юстиции прекратить два судебных преследования», — передает New York Post со ссылкой на самого Трампа. В материале также отмечается, что никаких подтверждений этой информации нет. Покушение на Дональда Трампа случилось во время его предвыборной речи 13 июля. Стрелявшим оказался 20-летний противник республиканцев: пуля пролетела мимо Трампа, задев его ухо. Выборы президента США состоятся в ноябре. Дональд Трамп ведет выступления в рамках своей избирательной кампании. Он участвует в выборах несмотря на то, что проходит обвиняемым по четырем уголовным делам и по 78 пунктам обвинения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кандидат в президенты США Дональд Трамп считает, что действующий президент Америки Джо Байден попросит Минюст страны прекратить два судебных дела. Об этом он рассказал со ссылкой на собственные источники. «Он также сказал, что „мы слышали“, что Байден прикажет Министерству юстиции прекратить два судебных преследования», — передает New York Post со ссылкой на самого Трампа. В материале также отмечается, что никаких подтверждений этой информации нет. Покушение на Дональда Трампа случилось во время его предвыборной речи 13 июля. Стрелявшим оказался 20-летний противник республиканцев: пуля пролетела мимо Трампа, задев его ухо. Выборы президента США состоятся в ноябре. Дональд Трамп ведет выступления в рамках своей избирательной кампании. Он участвует в выборах несмотря на то, что проходит обвиняемым по четырем уголовным делам и по 78 пунктам обвинения.