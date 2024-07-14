Фигуранту дела МУГИСО пересмотрели приговор

15 июля 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

Решение вынес Кировский районный суд Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков Экс-главе екатеринбургского дома прощания «Вознесение» Владимиру Владимирову, который, по версии следствия, был посредником при передаче взятки экс-главе свердловского мингосимущества (МУГИСО) Алексею Пьянкову, пересмотрели приговор. Он во второй раз получил условный срок, об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Кировского районного суда. Первый приговор Владимирову вынесли 19 сентября 2022-го (шесть лет условно с испытательным сроком четыре года). В январе 2024-го приговор отменил апелляционный суд. Новое заседание прошло утром 15 июля. «Ему назначено условное лишение свободы на пять лет десять месяцев с испытательным сроком на три года. Кроме того, он не может менять постоянное место жительства без предупреждения», — пояснили корреспонденту в суде. Следствие убеждено, что Пьянков поручил заместителю Константину Никанорову найти выход на владельца здания на ул. Репина, 5с — Виталия Сиволапа, чтобы договориться о выкупе помещений (по завышенной стоимости). Посредниками якобы выступили Владимиров и другой соучредитель «Вознесения» — Андрей Анисимов. В августе 2014-го МУГИСО запустило процедуру выкупа здания. По завершении сделки деньги поступили на счет продавца, а бизнесмены передали министру еще 27,5 млн рублей. В 2016-м Пьянков был задержан, ему вменили пять коррупционных эпизодов. Разбирательство в отношении него, изначально считавшееся политическим, продолжается. Сейчас Пьянков находится в зоне спецоперации РФ на Украине, за время службы он был удостоен пяти госнаград. В середине июня стало известно, что экс-чиновник несколько недель назад попал под обстрел, выполняя очередную боевую задачу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-главе екатеринбургского дома прощания «Вознесение» Владимиру Владимирову, который, по версии следствия, был посредником при передаче взятки экс-главе свердловского мингосимущества (МУГИСО) Алексею Пьянкову, пересмотрели приговор. Он во второй раз получил условный срок, об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Кировского районного суда. Первый приговор Владимирову вынесли 19 сентября 2022-го (шесть лет условно с испытательным сроком четыре года). В январе 2024-го приговор отменил апелляционный суд. Новое заседание прошло утром 15 июля. «Ему назначено условное лишение свободы на пять лет десять месяцев с испытательным сроком на три года. Кроме того, он не может менять постоянное место жительства без предупреждения», — пояснили корреспонденту в суде. Следствие убеждено, что Пьянков поручил заместителю Константину Никанорову найти выход на владельца здания на ул. Репина, 5с — Виталия Сиволапа, чтобы договориться о выкупе помещений (по завышенной стоимости). Посредниками якобы выступили Владимиров и другой соучредитель «Вознесения» — Андрей Анисимов. В августе 2014-го МУГИСО запустило процедуру выкупа здания. По завершении сделки деньги поступили на счет продавца, а бизнесмены передали министру еще 27,5 млн рублей. В 2016-м Пьянков был задержан, ему вменили пять коррупционных эпизодов. Разбирательство в отношении него, изначально считавшееся политическим, продолжается. Сейчас Пьянков находится в зоне спецоперации РФ на Украине, за время службы он был удостоен пяти госнаград. В середине июня стало известно, что экс-чиновник несколько недель назад попал под обстрел, выполняя очередную боевую задачу.