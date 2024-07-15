В челябинском заксобрании собрали семьи, о которых писали в газетах

15 июля 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

Олег Гербер уверен, что герои публикаций могут стать примером для молодых семей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Законодательное собрание Челябинской области провело торжественный прием семей, ставших героями публикаций журналистского конкурса «Мир семьи». Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе ЗСО. Уже много лет Законодательного Собрание Челябинской области проводит конкурс журналистских работ «Мир семьи». За каждой из статей были особые судьбы, порой действительно уникальные истории и примеры человечности, материнской стойкости и преданности, отцовской ответственности и основательности. Однако конкурс завершался, журналисты получали награду, а герои публикаций так и оставались только на страницах газет и в архивах телесюжетов», — рассказал спикер заксобрания Олег Гербер. По словам Гербера, это стало поводом для того, чтобы собрать вместе героев этих статей и сюжетов, еще раз рассказать и познакомить всех с этими семьями. Истории этих семей, поступки этих родителей должны стать примером и стимулом для других семей, для молодых людей, которые только начинают супружескую жизнь. Приглашение в особняк Покровского получили шесть семей, о которых писали журналисты районных и городских газет и телерадиокомпаний с 2019 по 2023 год. Это многодетные семьи, семьи, воспитывающие особых детей, люди, которые не испугались ответственности и взяли под опеку детей из детдома, а также старшие братья и сестры, которые в трудный момент заменили младшим родителей. Гости мероприятия рассказали о своих семьях, традициях и поделились планами на будущее. Каждая семья получила памятный подарок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Законодательное собрание Челябинской области провело торжественный прием семей, ставших героями публикаций журналистского конкурса «Мир семьи». Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе ЗСО. Уже много лет Законодательного Собрание Челябинской области проводит конкурс журналистских работ «Мир семьи». За каждой из статей были особые судьбы, порой действительно уникальные истории и примеры человечности, материнской стойкости и преданности, отцовской ответственности и основательности. Однако конкурс завершался, журналисты получали награду, а герои публикаций так и оставались только на страницах газет и в архивах телесюжетов», — рассказал спикер заксобрания Олег Гербер. По словам Гербера, это стало поводом для того, чтобы собрать вместе героев этих статей и сюжетов, еще раз рассказать и познакомить всех с этими семьями. Истории этих семей, поступки этих родителей должны стать примером и стимулом для других семей, для молодых людей, которые только начинают супружескую жизнь. Приглашение в особняк Покровского получили шесть семей, о которых писали журналисты районных и городских газет и телерадиокомпаний с 2019 по 2023 год. Это многодетные семьи, семьи, воспитывающие особых детей, люди, которые не испугались ответственности и взяли под опеку детей из детдома, а также старшие братья и сестры, которые в трудный момент заменили младшим родителей. Гости мероприятия рассказали о своих семьях, традициях и поделились планами на будущее. Каждая семья получила памятный подарок.