Mash: в Курской области дрон ВСУ атаковал девушку на велосипеде

16 июля 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

Дрон сбросил на девушку взрывчатку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Теткино Курской области украинский беспилотник сбросил взрывчатку на 18-летнюю девушку, которая каталась на велосипеде. Она получила ранения, пишет telegram-канал Mash. «ВСУ-шный дрон сбросил взрывчатку на 18-летнюю девушку в Теткино Курской области. В этот момент она каталась на велосипеде в центре поселка», — пишет telegram-канал. Уточняется, что пострадавшая получила серьезные ранения. При этом к ней не могут подобраться для оказания помощи из-за повторной атаки БПЛА. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Теткино Курской области украинский беспилотник сбросил взрывчатку на 18-летнюю девушку, которая каталась на велосипеде. Она получила ранения, пишет telegram-канал Mash. «ВСУ-шный дрон сбросил взрывчатку на 18-летнюю девушку в Теткино Курской области. В этот момент она каталась на велосипеде в центре поселка», — пишет telegram-канал. Уточняется, что пострадавшая получила серьезные ранения. При этом к ней не могут подобраться для оказания помощи из-за повторной атаки БПЛА.