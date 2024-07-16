Mash: в Курской области дрон ВСУ атаковал девушку на велосипеде

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Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Дрон сбросил на девушку взрывчатку Фото:

В Теткино Курской области украинский беспилотник сбросил взрывчатку на 18-летнюю девушку, которая каталась на велосипеде. Она получила ранения, пишет telegram-канал Mash.

«ВСУ-шный дрон сбросил взрывчатку на 18-летнюю девушку в Теткино Курской области. В этот момент она каталась на велосипеде в центре поселка», — пишет telegram-канал. Уточняется, что пострадавшая получила серьезные ранения. При этом к ней не могут подобраться для оказания помощи из-за повторной атаки БПЛА.

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В Теткино Курской области украинский беспилотник сбросил взрывчатку на 18-летнюю девушку, которая каталась на велосипеде. Она получила ранения, пишет telegram-канал Mash. «ВСУ-шный дрон сбросил взрывчатку на 18-летнюю девушку в Теткино Курской области. В этот момент она каталась на велосипеде в центре поселка», — пишет telegram-канал. Уточняется, что пострадавшая получила серьезные ранения. При этом к ней не могут подобраться для оказания помощи из-за повторной атаки БПЛА.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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