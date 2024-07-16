Mash: в Курской области дрон ВСУ атаковал девушку на велосипеде

Дрон сбросил на девушку взрывчатку
В Теткино Курской области украинский беспилотник сбросил взрывчатку на 18-летнюю девушку, которая каталась на велосипеде. Она получила ранения, пишет telegram-канал Mash.
«ВСУ-шный дрон сбросил взрывчатку на 18-летнюю девушку в Теткино Курской области. В этот момент она каталась на велосипеде в центре поселка», — пишет telegram-канал. Уточняется, что пострадавшая получила серьезные ранения. При этом к ней не могут подобраться для оказания помощи из-за повторной атаки БПЛА.
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