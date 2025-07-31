Нет и миллиона: раскрыт гонорар уехавшей Ветлицкой

Певицу Наталью Ветлицкую спустили с небес на землю. Ранее уехавшая бывшая звезда 90-х недавно выставляла ценник за свой корпоратив с множеством разных нюансов в размере 4 млн рублей. Разумеется, заказы не сыпались. В беседе с URA.RU продюсер Сергей Дворцов озвучил реальные цифры.
«Так как она звезда 90-х, у них в целом общие гонорары, которые не отличаются друг от друга. Минимум — 300-400 тысяч рублей и максимум 800 тысяч рублей», — пояснил собеседник агентства.
При этом у Ветлицкой вряд ли есть шанс реанимировать свою карьеру на волне интереса к артистам «прошлого». По словам Дворцова, для этого нужна адекватная команда, а таковой даже в лучшие годы звезды не было. Все из-за сложного характера Натальи. Да и в целом говорить о том, чтобы звезда Ветлицкой снова «зажглась» на музыкальном Олимпе — не приходится. Она живет в Испании и не скрывает своей русофобской позиции. А былые попытки вернуться на сцену несколько лет на сцену — с треском провалились.
При этом артистка продолжает получать доход из России. URA.RU писало о бизнесе Ветлицкой.
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