Нет и миллиона: раскрыт гонорар уехавшей Ветлицкой

Продюсер Дворцов: гонорар Ветлицкой составляет всего несколько тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Ветлицкая заломила гонорары, которых у нее нет
Наталья Ветлицкая заломила гонорары, которых у нее нет Фото:

Певицу Наталью Ветлицкую спустили с небес на землю. Ранее уехавшая бывшая звезда 90-х недавно выставляла ценник за свой корпоратив с множеством разных нюансов в размере 4 млн рублей. Разумеется, заказы не сыпались. В беседе с URA.RU продюсер Сергей Дворцов озвучил реальные цифры.

«Так как она звезда 90-х, у них в целом общие гонорары, которые не отличаются друг от друга. Минимум — 300-400 тысяч рублей и максимум 800 тысяч рублей», — пояснил собеседник агентства.

При этом у Ветлицкой вряд ли есть шанс реанимировать свою карьеру на волне интереса к артистам «прошлого». По словам Дворцова, для этого нужна адекватная команда, а таковой даже в лучшие годы звезды не было. Все из-за сложного характера Натальи. Да и в целом говорить о том, чтобы звезда Ветлицкой снова «зажглась» на музыкальном Олимпе — не приходится. Она живет в Испании и не скрывает своей русофобской позиции. А былые попытки вернуться на сцену несколько лет на сцену — с треском провалились.

При этом артистка продолжает получать доход из России. URA.RU писало о бизнесе Ветлицкой.

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Певицу Наталью Ветлицкую спустили с небес на землю. Ранее уехавшая бывшая звезда 90-х недавно выставляла ценник за свой корпоратив с множеством разных нюансов в размере 4 млн рублей. Разумеется, заказы не сыпались. В беседе с URA.RU продюсер Сергей Дворцов озвучил реальные цифры. При этом у Ветлицкой вряд ли есть шанс реанимировать свою карьеру на волне интереса к артистам «прошлого». По словам Дворцова, для этого нужна адекватная команда, а таковой даже в лучшие годы звезды не было. Все из-за сложного характера Натальи. Да и в целом говорить о том, чтобы звезда Ветлицкой снова «зажглась» на музыкальном Олимпе — не приходится. Она живет в Испании и не скрывает своей русофобской позиции. А былые попытки вернуться на сцену несколько лет на сцену — с треском провалились. При этом артистка продолжает получать доход из России. URA.RU писало о бизнесе Ветлицкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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