Лавров: Россия учтет отход Швейцарии от принципа нейтралитета

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Россия учитывает изменение поведения Швейцарии на международной арене, заявил Сергей Лавров
Россия учитывает изменение поведения Швейцарии на международной арене, заявил Сергей Лавров Фото:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом указал на отход Швейцарии от принципа нейтралитета. В заявлении главы МИД РФ отмечается, что Москва будет учитывать эти изменения в своей политике в отношении Конфедерации.

«С российской стороны был отмечен прогрессирующий отход Конфедерации от принципов „нейтралитета“», — приводит слова Лаврова официальный сайт МИД РФ. Он добавил, что это происходит в процессе присоединения Берна к антироссийским санкциям Запада и поддержке Украины. Российский министр также подчеркнул «обреченность попыток коллективного Запада» предъявлять Москве ультиматумы.

Швейцария 9 июля расширила список антироссийских санкций, включив в него 47 юридических и 69 физических лиц, а также четыре российских СМИ. Однако швейцарские власти, в отличие от Евросоюза (ЕС), не запрещают вещание этих СМИ, а лишь вводит запрет на их рекламу. Также в мае сообщалось, что Швейцария не будет поставлять оружие Украине, даже в чрезвычайных ситуациях, передает «Ридус». 

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом указал на отход Швейцарии от принципа нейтралитета. В заявлении главы МИД РФ отмечается, что Москва будет учитывать эти изменения в своей политике в отношении Конфедерации. «С российской стороны был отмечен прогрессирующий отход Конфедерации от принципов „нейтралитета“», — приводит слова Лаврова официальный сайт МИД РФ. Он добавил, что это происходит в процессе присоединения Берна к антироссийским санкциям Запада и поддержке Украины. Российский министр также подчеркнул «обреченность попыток коллективного Запада» предъявлять Москве ультиматумы. Швейцария 9 июля расширила список антироссийских санкций, включив в него 47 юридических и 69 физических лиц, а также четыре российских СМИ. Однако швейцарские власти, в отличие от Евросоюза (ЕС), не запрещают вещание этих СМИ, а лишь вводит запрет на их рекламу. Также в мае сообщалось, что Швейцария не будет поставлять оружие Украине, даже в чрезвычайных ситуациях, передает «Ридус». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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