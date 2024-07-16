Фельдшер из Магнитогорска за взятки оформляла ложные больничные

В Магнитогорске Челябинской области фельдшер за взятки оформляла горожанам фиктивные больничные листы. Всего было зафиксировано шесть таких случаев, сумма принятого денежного вознаграждения составила 20 тысяч 700 рублей. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе Прокуратуры по региону.
«По версии следствия, обвиняемая за денежное вознаграждение выдала шести жителям Магнитогорска листки временной нетрудоспособности, внеся заведомо ложные сведения в медицинские документы о наличии у данных граждан заболеваний, освобождающих от работы. За указанные действия получила взятки на общую сумму 20 тысяч 700 рублей», — сообщили в ведомстве.
Теперь фельдшер горбольницы № 1 имени Дробышева по УК РФ обвиняется в совершении преступлений по части 1 статьи 291.2 за мелкое взяточничество и по части 1 статьи 292 за служебный подлог. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский райсуд для рассмотрения.
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