Председатель СК потребовал проверить строительную фирму, обманувшую 50 челябинских семей

В Челябинской области около 50 семей пострадали от действий предпринимателя. Бизнесмен должен был осуществить строительные работы, взял с челябинцев деньги, а работу не выполнил. Александр Бастрыкин потребовал разобраться в данной истории, сообщили 17 июля сообщили в пресс-службе СК по России.
«В соцмедиа сообщается, что в Челябинской области около 50 семей пострадали от мошеннических действий предпринимателя, который не осуществил строительные работы, в то время как оплату за них получил. Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по факту мошеннических действий в отношении жителей Челябинской области», — сообщили в ведомстве.
На данный момент следственные органы СК России по Челябинской области устанавливают все обстоятельства произошедшего. О ходе проверки председатель СК России должен доложить исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Челябинской области Константин Правосудов.
Ранее в соцсети «ВКонтакте» в группе «Readovka» появилась информация о том, что в Челябинской области около 50 семей пострадали от мошенника Владимира Кинева — он собрал с них более десяти миллионов рублей, а строительные работы не выполнил. Как рассказала одна из жертв мошенника, в 2023 году она заключила договор с Киневым на постройку бани, крыльца и веранды, внесла предоплату 247 тысяч рублей, но стройку коммерсант так и не начал, а потом перестал выходить на связь. Позже женщина узнала, что аферист развел десятки людей на миллионы рублей.
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