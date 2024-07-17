Председатель СК потребовал проверить строительную фирму, обманувшую 50 челябинских семей

В СК проверят бизнесмена, обманувшего 50 челябинских семей
© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнесмен должен был осуществить строительные работы, взял с челябинцев деньги, а работы так и не произвел
Бизнесмен должен был осуществить строительные работы, взял с челябинцев деньги, а работы так и не произвел Фото:

В Челябинской области около 50 семей пострадали от действий предпринимателя. Бизнесмен должен был осуществить строительные работы, взял с челябинцев деньги, а работу не выполнил. Александр Бастрыкин потребовал разобраться в данной истории, сообщили 17 июля сообщили в пресс-службе СК по России.

«В соцмедиа сообщается, что в Челябинской области около 50 семей пострадали от мошеннических действий предпринимателя, который не осуществил строительные работы, в то время как оплату за них получил. Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по факту мошеннических действий в отношении жителей Челябинской области», — сообщили в ведомстве. 

На данный момент следственные органы СК России по Челябинской области устанавливают все обстоятельства произошедшего. О ходе проверки председатель СК России должен доложить исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Челябинской области Константин Правосудов.

Ранее в соцсети «ВКонтакте» в группе «Readovka» появилась информация о том, что в Челябинской области около 50 семей пострадали от мошенника Владимира Кинева — он собрал с них более десяти миллионов рублей, а строительные работы не выполнил. Как рассказала одна из жертв мошенника, в 2023 году она заключила договор с Киневым на постройку бани, крыльца и веранды, внесла предоплату 247 тысяч рублей, но стройку коммерсант так и не начал, а потом перестал выходить на связь. Позже женщина узнала, что аферист развел десятки людей на миллионы рублей.

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В Челябинской области около 50 семей пострадали от действий предпринимателя. Бизнесмен должен был осуществить строительные работы, взял с челябинцев деньги, а работу не выполнил. Александр Бастрыкин потребовал разобраться в данной истории, сообщили 17 июля сообщили в пресс-службе СК по России. «В соцмедиа сообщается, что в Челябинской области около 50 семей пострадали от мошеннических действий предпринимателя, который не осуществил строительные работы, в то время как оплату за них получил. Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по факту мошеннических действий в отношении жителей Челябинской области», — сообщили в ведомстве.  На данный момент следственные органы СК России по Челябинской области устанавливают все обстоятельства произошедшего. О ходе проверки председатель СК России должен доложить исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Челябинской области Константин Правосудов. Ранее в соцсети «ВКонтакте» в группе «Readovka» появилась информация о том, что в Челябинской области около 50 семей пострадали от мошенника Владимира Кинева — он собрал с них более десяти миллионов рублей, а строительные работы не выполнил. Как рассказала одна из жертв мошенника, в 2023 году она заключила договор с Киневым на постройку бани, крыльца и веранды, внесла предоплату 247 тысяч рублей, но стройку коммерсант так и не начал, а потом перестал выходить на связь. Позже женщина узнала, что аферист развел десятки людей на миллионы рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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