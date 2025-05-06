Рассекречен подвиг отца президента Казахстана в Великую Отечественную войну

Министерство обороны России опубликовало наградной лист гвардии сержанта Кемеля Токаева, участника Великой Отечественной войны и отца нынешнего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Документ был размещен в открытом доступе.
«Уже несколько лет Министерство обороны России сохраняет историческую память, публикуя на сайтах „Подвиг народа“ и „Память народа“ рассекреченные фронтовые документы. Не так давно открылась новая страница из жизни гвардии сержанта Кемеля Токаева — отца лидера Казахстана», — пишет aif.ru.
Сержант Токаев был представлен к ордену Отечественной войны II степени за проявленное мужество в январе 1945 года на территории Польши. В документе командир 7-го отдельного гвардейского тяжелого танкового Ломжинского полка гвардии подполковник Афанасий Поваров отмечал, что в процессе отражения ночного наступления противника к северо-западу от населенного пункта Еглиевец Токаев проявил инициативу и продемонстрировал личное мужество. Он одним из первых ворвался на позиции противника, где уничтожил пятерых немецких солдат и взял в плен одного из них. При отходе был ранен огнем снайпера, однако, несмотря на ранение, самостоятельно оказал себе медицинскую помощь и сумел вернуться к своим подразделениям. Впоследствии захваченный им пленный был ликвидирован.
После ранения Кемеля Токаева эвакуировали за Урал для оказания медицинской помощи. Врачи рассматривали возможность ампутации поврежденной ноги, однако хирургическое вмешательство молодого тогда врача Гавриила Илизарова позволило сохранить конечность. Впоследствии Илизаров стал известным советским ортопедом и изобретателем аппарата для лечения сложных переломов и травм.
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