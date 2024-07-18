В аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень тяжело пострадал пенсионер

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На трассе Екатеринбург - Тюмень столкнулись Mercedes-Benz и ВАЗ 2105
На трассе Екатеринбург - Тюмень столкнулись Mercedes-Benz и ВАЗ 2105 Фото:

На трассе Екатеринбург — Тюмень произошла авария, из-за которой пожилой мужчина доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Об этом сообщает УГИБДД Тюменской области.

«По предварительной информации, утром на трассе Екатеринбург — Тюмень столкнулись два автомобиля, так как один из водителей проехал на красный свет. Пассажиры одного из автомобилей пострадали. Мужчина 1948 года рождения доставлен в больницу в тяжелом состоянии», — сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Как сообщает telegram-канал «ЧП Тюмень», на трассе столкнулись Mercedes-Benz и ВАЗ 2105. Пострадавших пассажиров доставали из автомобиля с помощью гидравлического инструмента.

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На трассе Екатеринбург — Тюмень произошла авария, из-за которой пожилой мужчина доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Об этом сообщает УГИБДД Тюменской области. «По предварительной информации, утром на трассе Екатеринбург — Тюмень столкнулись два автомобиля, так как один из водителей проехал на красный свет. Пассажиры одного из автомобилей пострадали. Мужчина 1948 года рождения доставлен в больницу в тяжелом состоянии», — сообщили в пресс-службе ГИБДД. Как сообщает telegram-канал «ЧП Тюмень», на трассе столкнулись Mercedes-Benz и ВАЗ 2105. Пострадавших пассажиров доставали из автомобиля с помощью гидравлического инструмента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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