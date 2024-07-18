Три сотрудника водоканала Донбасса погибли от украинской мины

18 июля 2024 в 19:55 Размер текста - 17 +

Трое мужчин стали жертвами украинской мины Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Три сотрудника предприятия «Вода Донбасса» погибли при наезде их автомобиля на украинскую противотанковую мину. ЧП произошло в селе Зеленый Гай Волновахского муниципального округа ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. «Служебный автомобиль УАЗ „Фермер“ наехал на украинскую противотанковую мину. Погибли три сотрудника филиала ГУП ДНР „Вода Донбасса“ — мужчины 1960, 1978 и 1980 годов рождения», — написал Пушили в своем telegram-канале . Он также сообщил, что в результате обстрела ВСУ населенных пунктов ДНР повреждены семь жилых домов в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Кроме того, в Горловке разрушена ЛЭП. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Три сотрудника предприятия «Вода Донбасса» погибли при наезде их автомобиля на украинскую противотанковую мину. ЧП произошло в селе Зеленый Гай Волновахского муниципального округа ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. «Служебный автомобиль УАЗ „Фермер“ наехал на украинскую противотанковую мину. Погибли три сотрудника филиала ГУП ДНР „Вода Донбасса“ — мужчины 1960, 1978 и 1980 годов рождения», — написал Пушили в своем telegram-канале. Он также сообщил, что в результате обстрела ВСУ населенных пунктов ДНР повреждены семь жилых домов в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Кроме того, в Горловке разрушена ЛЭП.