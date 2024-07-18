Три сотрудника водоканала Донбасса погибли от украинской мины

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Трое мужчин стали жертвами украинской мины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Три сотрудника предприятия «Вода Донбасса» погибли при наезде их автомобиля на украинскую противотанковую мину. ЧП произошло в селе Зеленый Гай Волновахского муниципального округа ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Служебный автомобиль УАЗ „Фермер“ наехал на украинскую противотанковую мину. Погибли три сотрудника филиала ГУП ДНР „Вода Донбасса“ — мужчины 1960, 1978 и 1980 годов рождения», — написал Пушили в своем telegram-канале.

Он также сообщил, что в результате обстрела ВСУ населенных пунктов ДНР повреждены семь жилых домов в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Кроме того, в Горловке разрушена ЛЭП.

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Три сотрудника предприятия «Вода Донбасса» погибли при наезде их автомобиля на украинскую противотанковую мину. ЧП произошло в селе Зеленый Гай Волновахского муниципального округа ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. «Служебный автомобиль УАЗ „Фермер“ наехал на украинскую противотанковую мину. Погибли три сотрудника филиала ГУП ДНР „Вода Донбасса“ — мужчины 1960, 1978 и 1980 годов рождения», — написал Пушили в своем telegram-канале. Он также сообщил, что в результате обстрела ВСУ населенных пунктов ДНР повреждены семь жилых домов в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Кроме того, в Горловке разрушена ЛЭП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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