Три сотрудника водоканала Донбасса погибли от украинской мины

Три сотрудника предприятия «Вода Донбасса» погибли при наезде их автомобиля на украинскую противотанковую мину. ЧП произошло в селе Зеленый Гай Волновахского муниципального округа ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
«Служебный автомобиль УАЗ „Фермер“ наехал на украинскую противотанковую мину. Погибли три сотрудника филиала ГУП ДНР „Вода Донбасса“ — мужчины 1960, 1978 и 1980 годов рождения», — написал Пушили в своем
Он также сообщил, что в результате обстрела ВСУ населенных пунктов ДНР повреждены семь жилых домов в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Кроме того, в Горловке разрушена ЛЭП.
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