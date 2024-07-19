Крупнейший российский банк вернул возможность пополнения Steam

В Сбербанке появилась функция пополнения кошелька Steam с комиссией в 8%

19 июля 2024 в 16:44 Размер текста - 17 +

В мобильных приложениях Сбербанка для Android и iOS появилась функция пополнения кошелька Steam, пишут СМИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сбербанке появилась функция пополнения кошелька цифрового магазина Steam. Обновление доступно в мобильных приложениях банка на Android и iOS. Об этом сообщило издание Cybersport.ru. «Для пополнения кошелька Steam необходимо найти соответствующую услугу в разделе „Платежи“ или воспользоваться поиском. Кроме того, пользователи с американским аккаунтом Steam тоже могут пополнить свой баланс, выбрав фиксированную сумму в долларах, указав свою электронную почту, связанную с аккаунтом», — пишет издание. Стало известно, что размер комиссии составит 8,31%, в то время как у многих других сервисов комиссия минимум 10%. Например, сервис «Купикод» берет до 16%, SteamStar — 6%, к которым также суммируются «банковские издержки», а на сайте «МТС Оплата» комиссия составляет до 10%. Сами представители Сбербанка пока никак не анонсировали появление новой функции, которую заметили пользователи. Ранее Центробанк РФ объявил о запуске пилотного проекта с цифровым рублем. В тестировании примут участие 13 банков. Сбербанк не вошел в этот список. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сбербанке появилась функция пополнения кошелька цифрового магазина Steam. Обновление доступно в мобильных приложениях банка на Android и iOS. Об этом сообщило издание Cybersport.ru. «Для пополнения кошелька Steam необходимо найти соответствующую услугу в разделе „Платежи“ или воспользоваться поиском. Кроме того, пользователи с американским аккаунтом Steam тоже могут пополнить свой баланс, выбрав фиксированную сумму в долларах, указав свою электронную почту, связанную с аккаунтом», — пишет издание. Стало известно, что размер комиссии составит 8,31%, в то время как у многих других сервисов комиссия минимум 10%. Например, сервис «Купикод» берет до 16%, SteamStar — 6%, к которым также суммируются «банковские издержки», а на сайте «МТС Оплата» комиссия составляет до 10%. Сами представители Сбербанка пока никак не анонсировали появление новой функции, которую заметили пользователи. Ранее Центробанк РФ объявил о запуске пилотного проекта с цифровым рублем. В тестировании примут участие 13 банков. Сбербанк не вошел в этот список.