Крупнейший российский банк вернул возможность пополнения Steam

В Сбербанке появилась функция пополнения кошелька Steam с комиссией в 8%
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Город. Курган, сбербанк, сбер
В мобильных приложениях Сбербанка для Android и iOS появилась функция пополнения кошелька Steam, пишут СМИ Фото:

В Сбербанке появилась функция пополнения кошелька цифрового магазина Steam. Обновление доступно в мобильных приложениях банка на Android и iOS. Об этом сообщило издание Cybersport.ru.

«Для пополнения кошелька Steam необходимо найти соответствующую услугу в разделе „Платежи“ или воспользоваться поиском. Кроме того, пользователи с американским аккаунтом Steam тоже могут пополнить свой баланс, выбрав фиксированную сумму в долларах, указав свою электронную почту, связанную с аккаунтом», — пишет издание.

Стало известно, что размер комиссии составит 8,31%, в то время как у многих других сервисов комиссия минимум 10%. Например, сервис «Купикод» берет до 16%, SteamStar — 6%, к которым также суммируются «банковские издержки», а на сайте «МТС Оплата» комиссия составляет до 10%. Сами представители Сбербанка пока никак не анонсировали появление новой функции, которую заметили пользователи.

Ранее Центробанк РФ объявил о запуске пилотного проекта с цифровым рублем. В тестировании примут участие 13 банков. Сбербанк не вошел в этот список.

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В Сбербанке появилась функция пополнения кошелька цифрового магазина Steam. Обновление доступно в мобильных приложениях банка на Android и iOS. Об этом сообщило издание Cybersport.ru. «Для пополнения кошелька Steam необходимо найти соответствующую услугу в разделе „Платежи“ или воспользоваться поиском. Кроме того, пользователи с американским аккаунтом Steam тоже могут пополнить свой баланс, выбрав фиксированную сумму в долларах, указав свою электронную почту, связанную с аккаунтом», — пишет издание. Стало известно, что размер комиссии составит 8,31%, в то время как у многих других сервисов комиссия минимум 10%. Например, сервис «Купикод» берет до 16%, SteamStar — 6%, к которым также суммируются «банковские издержки», а на сайте «МТС Оплата» комиссия составляет до 10%. Сами представители Сбербанка пока никак не анонсировали появление новой функции, которую заметили пользователи. Ранее Центробанк РФ объявил о запуске пилотного проекта с цифровым рублем. В тестировании примут участие 13 банков. Сбербанк не вошел в этот список.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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