В Аше прокуратура проверила соблюдение трудовых прав работников водоканала

В Миньяре Ашинского района Челябинской области прокуратура организовала проверку МУП «Служба благоустройства Миньярского городского поселения» из-за жалоб на нарушение трудовых прав. Об этом сообщили 19 июля в пресс-службе прокуратуры региона.
«Прокуратурой области организована проверка после публикации СМИ о нарушении трудовых прав работников МУП „Служба благоустройства Миньярского городского поселения“. Установлено, что приказом директора учреждения работникам с 1 сентября 2024 года внедряется режим неполного рабочего времени, что является изменением определенных сторонами условий трудового договора», — сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что основанием для изменения рабочего времени и условий труда послужили изменения технологического процесса по очистке хозяйственно-бытовых стоков. Работники уведомлены, а директор предостережен прокуратурой о недопустимости нарушения трудовых прав.
Ранее сообщалось, что работникам водоканала в Миньяре вдвое урезали зарплаты до размера меньше МРОТ. Тогда мэрия Ашинского района ответили, что изменения условий трудовых договоров случилось из-за исключения из цепочки технологического процесса ряда работ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!