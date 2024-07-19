В Аше прокуратура проверила соблюдение трудовых прав работников водоканала

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Работники добились проверки соблюдения трудовых прав, с помощью огласки в СМИ
Работники добились проверки соблюдения трудовых прав, с помощью огласки в СМИ Фото:

В Миньяре Ашинского района Челябинской области прокуратура организовала проверку МУП «Служба благоустройства Миньярского городского поселения» из-за жалоб на нарушение трудовых прав. Об этом сообщили 19 июля в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратурой области организована проверка после публикации СМИ о нарушении трудовых прав работников МУП „Служба благоустройства Миньярского городского поселения“. Установлено, что приказом директора учреждения работникам с 1 сентября 2024 года внедряется режим неполного рабочего времени, что является изменением определенных сторонами условий трудового договора», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что основанием для изменения рабочего времени и условий труда послужили изменения технологического процесса по очистке хозяйственно-бытовых стоков. Работники уведомлены, а директор предостережен прокуратурой о недопустимости нарушения трудовых прав.

Ранее сообщалось, что работникам водоканала в Миньяре вдвое урезали зарплаты до размера меньше МРОТ. Тогда мэрия Ашинского района ответили, что изменения условий трудовых договоров случилось из-за исключения из цепочки технологического процесса ряда работ.

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В Миньяре Ашинского района Челябинской области прокуратура организовала проверку МУП «Служба благоустройства Миньярского городского поселения» из-за жалоб на нарушение трудовых прав. Об этом сообщили 19 июля в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратурой области организована проверка после публикации СМИ о нарушении трудовых прав работников МУП „Служба благоустройства Миньярского городского поселения“. Установлено, что приказом директора учреждения работникам с 1 сентября 2024 года внедряется режим неполного рабочего времени, что является изменением определенных сторонами условий трудового договора», — сообщили в пресс-службе. Уточняется, что основанием для изменения рабочего времени и условий труда послужили изменения технологического процесса по очистке хозяйственно-бытовых стоков. Работники уведомлены, а директор предостережен прокуратурой о недопустимости нарушения трудовых прав. Ранее сообщалось, что работникам водоканала в Миньяре вдвое урезали зарплаты до размера меньше МРОТ. Тогда мэрия Ашинского района ответили, что изменения условий трудовых договоров случилось из-за исключения из цепочки технологического процесса ряда работ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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