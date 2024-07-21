Володин: Байден создал проблемы во всем мире и бежит, не дождавшись выборов

Президент США Джо Байден создал много проблем в мире. Затем он отказался от президентской гонки, поняв, что на нем лежит ответственность за рост международной напряженности. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, который находится с официальным визитом на Кубе.
«Байден создал проблемы во всем мире и в своей стране — США. Видя, что его не изберут, бежит, не дождавшись выборов. Его надо привлекать к ответственности за развязанную войну на Украине, разрушение экономики европейских государств, санкционную политику против России и других стран», — рассказал Володин в своем telegram-канале.
Ранее Байден заявил, что покидает президентскую гонку. Он добавил, что не будет бороться за переизбрание на выборах, которые запланированы в ноябре и сосредоточится на своих обязанностях главы государства.
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