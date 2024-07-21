21 июля 2024

Володин: Байден создал проблемы во всем мире и бежит, не дождавшись выборов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Володин раскритиковал Байдена за рост напряженности в мире
Володин раскритиковал Байдена за рост напряженности в мире Фото:
новость из сюжета
Байден вышел из президентской гонки

Президент США Джо Байден создал много проблем в мире. Затем он отказался от президентской гонки, поняв, что на нем лежит ответственность за рост международной напряженности. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, который находится с официальным визитом на Кубе.

«Байден создал проблемы во всем мире и в своей стране — США. Видя, что его не изберут, бежит, не дождавшись выборов. Его надо привлекать к ответственности за развязанную войну на Украине, разрушение экономики европейских государств, санкционную политику против России и других стран», — рассказал Володин в своем telegram-канале.

Ранее Байден заявил, что покидает президентскую гонку. Он добавил, что не будет бороться за переизбрание на выборах, которые запланированы в ноябре и сосредоточится на своих обязанностях главы государства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Джо Байден создал много проблем в мире. Затем он отказался от президентской гонки, поняв, что на нем лежит ответственность за рост международной напряженности. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, который находится с официальным визитом на Кубе. «Байден создал проблемы во всем мире и в своей стране — США. Видя, что его не изберут, бежит, не дождавшись выборов. Его надо привлекать к ответственности за развязанную войну на Украине, разрушение экономики европейских государств, санкционную политику против России и других стран», — рассказал Володин в своем telegram-канале. Ранее Байден заявил, что покидает президентскую гонку. Он добавил, что не будет бороться за переизбрание на выборах, которые запланированы в ноябре и сосредоточится на своих обязанностях главы государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...