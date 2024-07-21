В Челябинской области из-за взрывов перекроют трассу М-5

В Челябинской области 23 июля перекроют трассу М-5, являющуюся главной траспортной артерией между Челябинском и Москвой. Как сообщили в Упрдор «Южный Урал», причина перекрытия — буровзрывные работы.
«В связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск 23 июля с 9 до 14 часов по местному времени закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе Челябинской области. Схема объезда участка реконструкции по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрена только для легкового транспорта. Для тяжеловесного большегрузов и автобусов на время буровзрывных работ проезд запрещен», — сообщили в управлении.
До 1 октября перекрытие дорожного движения в Ашинском районе на участке реконструкции будет производиться либо во вторник, либо в четверг еженедельно, в зависимости от погодных условий. Водителям рекомендуется учитывать это планировании своего маршрута.
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