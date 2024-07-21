21 июля 2024

В Челябинской области из-за взрывов перекроют трассу М-5

© Служба новостей «URA.RU»
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Трассу перекроют из-за расширения дороги до четырех полос
Трассу перекроют из-за расширения дороги до четырех полос Фото:

В Челябинской области 23 июля перекроют трассу М-5, являющуюся главной траспортной артерией между Челябинском и Москвой. Как сообщили в Упрдор «Южный Урал», причина перекрытия — буровзрывные работы.

«В связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск 23 июля с 9 до 14 часов по местному времени закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе Челябинской области. Схема объезда участка реконструкции по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрена только для легкового транспорта. Для тяжеловесного большегрузов и автобусов на время буровзрывных работ проезд запрещен», — сообщили в управлении.

До 1 октября перекрытие дорожного движения в Ашинском районе на участке реконструкции будет производиться либо во вторник, либо в четверг еженедельно, в зависимости от погодных условий. Водителям рекомендуется учитывать это планировании своего маршрута.

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В Челябинской области 23 июля перекроют трассу М-5, являющуюся главной траспортной артерией между Челябинском и Москвой. Как сообщили в Упрдор «Южный Урал», причина перекрытия — буровзрывные работы. «В связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск 23 июля с 9 до 14 часов по местному времени закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе Челябинской области. Схема объезда участка реконструкции по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрена только для легкового транспорта. Для тяжеловесного большегрузов и автобусов на время буровзрывных работ проезд запрещен», — сообщили в управлении. До 1 октября перекрытие дорожного движения в Ашинском районе на участке реконструкции будет производиться либо во вторник, либо в четверг еженедельно, в зависимости от погодных условий. Водителям рекомендуется учитывать это планировании своего маршрута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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