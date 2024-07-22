Путин сохранил за челябинским губернатором Текслером важный федеральный пост

Президент России Владимир Путин назначил губернатора Челябинской области Алексея Текслера председателем комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы». Об этом говорится в указе, размещенном на портале правовых актов.
«Назначить <…> председателем комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению „Экономика и финансы“ — Губернатора Челябинской области Текслера А.Л;» — говорится в указе президента России «О комиссиях Государственного совета Российской Федерации». Документ опубликован на портале 22 июля и подписан Путиным.
Всего президентом создано 22 рабочих групп Госсовета РФ, в их числе «Северный морской пути и Арктика», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и другие. Госсовет РФ — консультативно-совещательный орган при президенте России. Председателем является Владимир Путин.
Текслер ранее был назначен руководителем группы Госсовета «Экономика и финансы». Изменения в распоряжение президента РФ «О рабочих группах Государственного совета Российской Федерации» внесены в марте 2020 года.
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